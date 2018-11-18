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Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Gebzespor: 2-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) - STAT: Faruk Çelik  HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Mehmet Pekmezci, Mehmet Saldıraner KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Eksik, Fatih, Batuhan, Bilal, Yeldar, Hasan (Dk

18 Kasım 2018 18:19

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: Faruk Çelik 
HAKEMLER: Mehmet Semih Güçlü, Mehmet Pekmezci, Mehmet Saldıraner
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Eksik, Fatih, Batuhan, Bilal, Yeldar, Hasan (Dk. 87 Fırat), Mehmet Gaye (Dk. 60 Rıdvan), Mert, Hakan, Alper (Dk. 79 Ramiz)
GEBZESPOR: Alptekin- İslam, Serhat (Dk. 81 Şefik ), Kemal, Ziya (Dk. 57 Oğuz), Saruhan, Sırat, Tugay, Yusuf, Emre, Berkay (Dk. 70 Ferhat )
GOLLER: Dk. 17 Hasan, Dk. 65 Batuhan (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KART: Alper, Bilal, Hasan, Ramiz (Karbel Karaköprü Belediyespor) - İslam (Gebzespor)

TFF 3\'üncü Lig 1’inci Grup\'ta Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Gebzespor’u 2-0 mağlup etti.
17’nci dakikada Yeldar’ın pasıyla arka direkte buluşan Hasan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
65’nci dakikada Mert\'in pasıyla ceza alanında buluşan Batuhan, topu filelere yolladı: 2-0.

(FOTOĞRAFLI)

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