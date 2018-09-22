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Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Erzin Belediyespor: 5-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -  STAT: 11 Nisan HAKEMLER: Eren Gökmen, Mikail Can, Özgür Akıncı KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Mehmet Avcı (Dk

22 Eylül 2018 20:09

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) - 
STAT: 11 Nisan
HAKEMLER: Eren Gökmen, Mikail Can, Özgür Akıncı
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Mehmet Avcı (Dk.59 Vedat), Batuhan, Yeldar (Dk.66 Hasan), Mehmet Gaye, Ramiz, Yunus, Mert (Rıdvan), Emre Demir, Hakan
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer- Onur, Yücel, Nureddin, Volkan, Fatih (Dk.46 Önder), Burak (Dk.88 Ahmet), Murat, Emre Gürbüz, Halil, Uğurcan (Dk.68 Hasan)
GOLLER: Dk.4 Batuhan, Dk.45 Batuhan (P), Dk.47 Batuhan, Dk.53 Hakan, Dk.62 Batuhan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk.72 Volkan (Erzin Belediyespor)
SARI KART: Mehmet Avcı (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1’inci Grubun 4’üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erzin Belediyespor’u 5-1 mağlup etti.
4\'üncü dakikada Mehmet Avcı’nın sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortaya Batuhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
45’inci dakikada Yeldar, cezaalanı içerisinde savunma tarafından yere düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan’ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 2-0.
47’nci dakikada Mehmet Avcı’nın kale önüne gönderdiği pasa plase vuruş yapan Batuhan, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 3-0.
53’üncü dakikada Hakan’ın ceza alanından sert şutunda top filelere gitti: 4-0.
62\'nci dakikada Emre Demir’in kullandığı korner atışına yükselerek kafa vuran Batuhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.
72\'nci dakikada Nurettin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-1
Karşılaşma ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
(FOTOĞRAFLI)

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