Karbel Karaköprü Belediyespor-Erzin Belediyespor: 5-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Eren Gökmen, Mikail Can, Özgür Akıncı

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih, Mehmet Avcı (Dk.59 Vedat), Batuhan, Yeldar (Dk.66 Hasan), Mehmet Gaye, Ramiz, Yunus, Mert (Rıdvan), Emre Demir, Hakan

ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer- Onur, Yücel, Nureddin, Volkan, Fatih (Dk.46 Önder), Burak (Dk.88 Ahmet), Murat, Emre Gürbüz, Halil, Uğurcan (Dk.68 Hasan)

GOLLER: Dk.4 Batuhan, Dk.45 Batuhan (P), Dk.47 Batuhan, Dk.53 Hakan, Dk.62 Batuhan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk.72 Volkan (Erzin Belediyespor)

SARI KART: Mehmet Avcı (Karbel Karaköprü Belediyespor)

TFF 3\'üncü Lig 1’inci Grubun 4’üncü haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erzin Belediyespor’u 5-1 mağlup etti.

4\'üncü dakikada Mehmet Avcı’nın sağ taraftan ceza alanına yaptığı ortaya Batuhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.

45’inci dakikada Yeldar, cezaalanı içerisinde savunma tarafından yere düşürüldü, hakem penaltı noktasını gösterdi. Batuhan’ın kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu: 2-0.

47’nci dakikada Mehmet Avcı’nın kale önüne gönderdiği pasa plase vuruş yapan Batuhan, meşin yuvarlığı filelerle buluşturdu: 3-0.

53’üncü dakikada Hakan’ın ceza alanından sert şutunda top filelere gitti: 4-0.

62\'nci dakikada Emre Demir’in kullandığı korner atışına yükselerek kafa vuran Batuhan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 5-0.

72\'nci dakikada Nurettin’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Volkan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 5-1

Karşılaşma ev sahibi takımın 5-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

(FOTOĞRAFLI)