T24 LogoT24 Logo
Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)  STAT: Faruk Çelik HAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu, Ragıp Can Ar KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk

02 Aralık 2018 18:09

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) 

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu, Ragıp Can Ar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk. 46 Mehmet Gaye), Rıdvan Bingöl (Dk. 46 Mert), Fırat (Dk 80 Vedat), Hüseyin
ERBAASPOR: Nurullah - Gürkan (Dk. 84 Durmuş), Hüseyin Yıldız, Rıdvan Gökçe, Ziyaeddin, Oğuzhan (Dk. 56 Furkan), Berk, Serkan, Mehmet Demirözü, Barış , Koray (Dk.73 Mustafa)
GOLLER: Dk. 54 Hasan, Dk. 62 Hüseyin Fıstıkçı (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Rıdvan Bingöl, Fırat, Fehmi (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Koray (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1’inci Grup 15’inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor’u 2-0 mağlup etti.
54’üncü dakikada Bilal’ın sol taraftan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu:1-0.
62’nci dakikada Mert’in pasıyla buluşan Hüseyin\'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

FarukSinanErhan Gündoğdu Ragıp Can Ar KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Fehmi Fatih Bilal Hasan Gündoğdu Ramiz Hakan Ali Hasan Mest DkMehmet Gaye Rıdvan Bingöl DkMert Fırat Dk 80 Vedat Hüseyin ERBAASPOR NurullahGürkan DkDurmuş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24