Karbel Karaköprü Belediyespor-Erbaaspor: 2-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Sinan Özcan, Erhan Gündoğdu, Ragıp Can Ar

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Fatih, Bilal, Hasan Gündoğdu, Ramiz, Hakan, Ali, Hasan Mest (Dk. 46 Mehmet Gaye), Rıdvan Bingöl (Dk. 46 Mert), Fırat (Dk 80 Vedat), Hüseyin

ERBAASPOR: Nurullah - Gürkan (Dk. 84 Durmuş), Hüseyin Yıldız, Rıdvan Gökçe, Ziyaeddin, Oğuzhan (Dk. 56 Furkan), Berk, Serkan, Mehmet Demirözü, Barış , Koray (Dk.73 Mustafa)

GOLLER: Dk. 54 Hasan, Dk. 62 Hüseyin Fıstıkçı (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Rıdvan Bingöl, Fırat, Fehmi (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Koray (Erbaaspor)

TFF 3\'üncü Lig 1’inci Grup 15’inci hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Erbaaspor’u 2-0 mağlup etti.

54’üncü dakikada Bilal’ın sol taraftan pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan, güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu:1-0.

62’nci dakikada Mert’in pasıyla buluşan Hüseyin\'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

FOTOĞRAFLI