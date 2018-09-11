T24 LogoT24 Logo
Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 Spor: 2-3

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA) STAT: GAP HAKEMLER: Mehmet Terece, Fetullah Çetinelli, Mustafa Tosun KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Avcı (Dk

11 Eylül 2018 20:24

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: GAP
HAKEMLER: Mehmet Terece, Fetullah Çetinelli, Mustafa Tosun
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Avcı (Dk.105 Yeldar), Yunus Şencay (Dk. 46 Emre), Mehmet Gaye, Halil (Dk. 69 Bilal), Ramiz, Yunus Emre Yılmaz, Ali, Rıdvan, Fırat (Dk. 58 Batuhan), Hüseyin
DERSİM 62 SPOR: Ali Karadeniz - Doğancan, Fatih, Murat, Ahmet, Ali İhsan Özkanca, Caner (Dk. 66 Abdulkerim), Eyüp, Lucas, Emre (Dk. 79 Ferhat), Nurlan (Dk.89 Hüseyin) (Dk.97 Berkan)
GOLLER: Dk. 87 Batuhan, Dk. 88 Hüseyin (Karbel Karaköprü Belediyespor), Dk. 36 Nurlan, Dk. 77 Emre, Dk. 100 Murat (Dersim 62 Spor)
KIRMIZI KART: Dk.120 Ferhat (Dersim 62 Spor)
SARI KARTLAR: Bilal (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Fatih, Ali (Dersim 62 Spor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2’nci tur maçında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği golle Dersim 62 Spor’a 3-2 mağlup oldu.

36’ncı dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Nurlan, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nurlan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
53’üncü dakikada Mehmet rakiplerinden tek tek sıyrılarak kale önünde Fırat’a pas verdi, Fırat’ın vuruşunu kaleci çıkardı.
77’nci dakikada Emre’nin ceza alanı dışından sert şutu filelerle buluştu: 0-2.
87’nci dakikada Mehmet Sefa, ceza alanı içinde kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan, topu filelerle buluşturdu: 1-2.
88’inci dakikada sağ taraftan kale önüne yapılan ortaya yükselerek kafa vuran Hüseyin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
100’ncü dakikada Murat’ın sert şutunda top filelere gitti: 2-3.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Dersim 62 Spor deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKGAP HAKEMLER Mehmet Terece FetullahMustafa Tosun KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR Fehmi Mehmet Avcı DkYeldar YunusDkEmre Mehmet Gaye Halil DkBilal Ramiz Yunus Emre Yılmaz Ali Rıdvan Fırat DkBatuhan Hüseyin DERSİMSPOR Ali
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24