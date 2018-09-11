Karbel Karaköprü Belediyespor-Dersim 62 Spor: 2-3

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

STAT: GAP

HAKEMLER: Mehmet Terece, Fetullah Çetinelli, Mustafa Tosun

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Fehmi- Mehmet Avcı (Dk.105 Yeldar), Yunus Şencay (Dk. 46 Emre), Mehmet Gaye, Halil (Dk. 69 Bilal), Ramiz, Yunus Emre Yılmaz, Ali, Rıdvan, Fırat (Dk. 58 Batuhan), Hüseyin

DERSİM 62 SPOR: Ali Karadeniz - Doğancan, Fatih, Murat, Ahmet, Ali İhsan Özkanca, Caner (Dk. 66 Abdulkerim), Eyüp, Lucas, Emre (Dk. 79 Ferhat), Nurlan (Dk.89 Hüseyin) (Dk.97 Berkan)

GOLLER: Dk. 87 Batuhan, Dk. 88 Hüseyin (Karbel Karaköprü Belediyespor), Dk. 36 Nurlan, Dk. 77 Emre, Dk. 100 Murat (Dersim 62 Spor)

KIRMIZI KART: Dk.120 Ferhat (Dersim 62 Spor)

SARI KARTLAR: Bilal (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Fatih, Ali (Dersim 62 Spor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2’nci tur maçında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında normal süresi 2-2 biten karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği golle Dersim 62 Spor’a 3-2 mağlup oldu.

36’ncı dakikada sağ çaprazdan ceza alanına giren Nurlan, savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nurlan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

53’üncü dakikada Mehmet rakiplerinden tek tek sıyrılarak kale önünde Fırat’a pas verdi, Fırat’ın vuruşunu kaleci çıkardı.

77’nci dakikada Emre’nin ceza alanı dışından sert şutu filelerle buluştu: 0-2.

87’nci dakikada Mehmet Sefa, ceza alanı içinde kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Batuhan, topu filelerle buluşturdu: 1-2.

88’inci dakikada sağ taraftan kale önüne yapılan ortaya yükselerek kafa vuran Hüseyin, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.

100’ncü dakikada Murat’ın sert şutunda top filelere gitti: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Dersim 62 Spor deplasmanda Karbel Karaköprü Belediyespor\'u 3-2 mağlup etti.

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