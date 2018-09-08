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Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Yomraspor: 2-3

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA (DHA) STAT: GAP HAKEMLER: Deniz Kükrek, Ömer Yüzer, Ali Kış KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal Atmaca - Fatih, Batuhan, Bilal Şeflek, Yeldar (Dk

08 Eylül 2018 20:41

Ali LEYLAK / ŞANLIURFA (DHA)

STAT: GAP
HAKEMLER: Deniz Kükrek, Ömer Yüzer, Ali Kış
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal Atmaca - Fatih, Batuhan, Bilal Şeflek, Yeldar (Dk. 64 Mehmet Sefa), Hasan (Dk. 57 Hüseyin), Mert (Dk. 79 Yunus), Emre, Hakan, Ali, Alper
YOMRASPOR: Tunahan - Mehmetcan, Sinan, Yasin (Dk. 89 Adem), Zafer, Bilal, Şenol, Alaattin (Dk. 73 Sefa), Hamit, Muhammet (Dk. 46 Erhan), Münür
GOLLER: Dk. 43 Batuhan, Dk. 71 Bilal (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk. 53 - Dk. 61 - Dk. 76 Bilal (Yomraspor)
SARI KARTLAR: Bilal (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Hamit, Bilal, Sefa (Yomraspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 2’nci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında Yomraspor’a 3-2 yenildi.

43’üncü dakikada Yeldar’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Batuhan, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.
53’üncü dakikada Erhan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Bilal, kontrollü bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
61’inci dakikada Erhan’ın sağ taraftan yaptığı ortaya yükselerek kafa vuran Bilal, topu filelere gönderdi: 1-2.
71’inci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Bilal, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.
76’ncı dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Yasin’in pasında topla buluşan Bilal, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.

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