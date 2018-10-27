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Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Nevşehir Belediyespor: 1-0

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) -  STAT: Siverek Furkan Tüysüz HAKEMLER: Serkan Önsal, Necdet Çelik, Sabri Öğe KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal Atmaca- Ramiz, Mehmet Avcı (Dk

27 Ekim 2018 18:41

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - 

STAT: Siverek Furkan Tüysüz
HAKEMLER: Serkan Önsal, Necdet Çelik, Sabri Öğe
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Bilal Atmaca- Ramiz, Mehmet Avcı (Dk.57 Sefa), Fatih, Hakan Albayrak, Mert, Bilal Şeflek, Emre (Dk.72 Rıdvan), Mehmet Eksik, Yeldar (Dk.90 Hüseyin), Batuhan
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR: Onur- Muhammed (Dk.79 Emin), Can, Metehan, Tunç, Bilal Gücüyetmez, Ömer Gür, Naci, Uğur (Dk.74 Hakan Doğan), Hayrettin, Raif (Dk.71 Tita)
GOL: Dk.59 Batuhan (pen) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Eksik, Rıdvan, Yeldar, Bilal Atmaca (Karbel Karaköprü Belediyespor), Naci, Ömer Gür (Nevşehir Belediyespor )

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'un 10\'uncu haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, Siverek ilçesinde oynanan karşılaşmada Nevşehir Belediyespor’u 1-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

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