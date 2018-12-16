Karbel Karaköprü Belediyespor - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA) -
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Burak Özcan, Özcan Genel, Abdurrahman Atabay
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir – Mehmet Kesik, Fatih, Yeldar, Hasan Gündoğdun (Dk. 84 Hasan Gndoğdu), Ramiz, Mert, Hakan Albayrak, Rıdvan (Dk. 90 Yunus Emre), Alper, Hüseyin (Dk. 78 Mehmet Gaye)
HEKİMOĞLU TRABZON: Mustafa – Miraç, Selim, Taşkın (Dk. 78 Furkan), Sami (Dk. 73 Savaş), Halil İbrahim, Hakan Aydın, Dede, Taha, Emre, Emrullah (Dk. 85 Hasan Çavdar)
SARI KART: Rıdvan (Karbel Karaköprü Belediyespor)
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup 17. hafta karşılaşmasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile 0-0 berabere kaldı.
(FOTOĞRAFLI)