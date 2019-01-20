Karbel Karaköprü Belediyespor - Batman Petrolspor: 2-2

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA) -

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Burak Özcan, Özcan Genel, Abdurrahman Atabay

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir-Fatih (Dk. 62 Mehmet Eksik), Bilal (Dk. 62 Muhammed), Emre Tekin Pınar, Ahmet, Mert, Emre Demir, Hakan, Rıdvan, Yasin (Dk. 74 Mehmet Gaye), Alper

BATMAN PETROLSPOR: Ökkeş- Mustafa Bedirhan Çelik, Emre Aydın (Dk. 81 Hasan), Mehmet Bağlı, Kadir, Mertcan, Cenk (Dk. 63 Tugay), Veysel, Mustafa Emre Can, Furkan (Dk. 53 Serhat), Celal

GOLLER: Dk. 7 Emre Tekin Pınar, Dk. 76 Rıdvan (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Dk. 52, 69 Mustafa Bedirhan Çelik (Batman Petrolspor)

SARI KART: Rıdvan, Mehmet Eksik (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Emre Aydın, Mustafa Bedirhan Çelik, Mertcan, Mustafa Emre Can (Batman Petrolspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grubun 18’inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı.

7’nci dakikada Emre Tekin Pınar’ın serbest vuruşta direk kaleye vurduğu top filelerle buluştu: 1-0.

27’nci dakikada Alper’in uzaklardan sert şutunda top yan direğe çarparak dışarı çıktı.

52’nci dakikada Mertcan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Bedirhan Çelik, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1.

69’uncu dakikada Mustafa Bedirhan Çelik’in ceza alanı dışından sert vuruşu filelere gitti: 1-2.

76’nc dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Rıdvan, güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi:2-2.

(FOTOĞRAFLI)