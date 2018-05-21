Karayolundaki göçük pikabı yuttu (2)

PİKAP, AFAD EKİBİ TARAFINDAN ÇIKARILDI

Erzurum\'da sağanak nedeniyle Çaykara Caddesi\'nde meydana gelen göçükte açılan dev çukura düşen 25 EJ 282 plakalı pikap, AFAD ekipleri tarafından vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Aracın büyük hasar gördüğü belirlendi. Pikapın çıkarılma anını meraklı kalabalık yağan yağmura rağmen anbean izleyip cep telefonu ile görüntüledi. Çukurun genişlemesi nedeniyle çevredeki bina ve iş yerleri tahliye edildi.

Olay yerine gelen Vali Seyfettin Azizoğlu ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan incelemelerde bulundu. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Seyfettin Azizoğlu, şunları söyledi:

\"Bugün Erzurum genelinde Meteoroloji\'nin dün yaptığı ihbar uyarınca bir yağış var. Bu mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden bir yağış. Bazı ilçelerimizde su basan evler, yolların trafiğe kapatılmasını gerektiren durumlar olmuştur. Başbakan Yardımcımızla da konuyu görüştük. Afet olan, su basan mekanlarla ilgili afet kapsamında gerekli tüm yardımlar orada yapılacak. Tespit çalışmalarını AFAD Müdürlüğü yürütüyor. Bizim şu andaki amacımız ve faaliyetimiz, trafiğin normal akışını, herhangi bir kaza bela meydana gelmeden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak. Şu ana kadar gözle görülür bir hasar yok. Bir aracımız çöküntü nedeniyle çukura düşmüş, bazı araçlar sular altında kalmış. Çok şükür ölü veya yaralımız yok. Hafta sonuna kadar Meteoroloji\'nin yağış uyarısı var.\"

Tahliye edilen ev sahipleri Vali Seyfettin Azizoğlu\'na daha önce de aynı yerde çökme meydana geldiğini belirterek, bir an önce çözüm bulunmasını istedi.



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