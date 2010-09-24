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Yaşam

KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YETERLİLİK SINAVI YARIN ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 14:06

-KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YETERLİLİK SINAVI YARIN ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Karayolu Taşımacılığı Mesleki Yeterlilik Sınavı, yarın Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, Antalya, Samsun ve Şanlıurfa'da yapılacak. Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, karayolu taşımacılık faaliyetlerinin 2003 yılında yürürlüğe konulan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu başta olmak üzere yürürlüğe konulan diğer kanunlar ve yayımlanan yönetmeliklerle, Mali Yeterlilik, Mesleki Yeterlilik ve Mesleki Saygınlık ilkeleri gözetilerek ve yetki belgesi kuralı getirilmek suretiyle yeniden yapılandırıldığı belirtildi. Bu çerçevede sektörde yöneticilik yapanlar ile sürücülere ''Mesleki Yeterlilik'' kazandırılması amacıyla yürürlüğe konulan ''Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği'' kapsamında, Bakanlık tarafından yarın 13. Meslek Yeterlilik Sınavının yapılacağı kaydedildi. Sınav Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon, Antalya, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 9 il ve 18 okulda, toplam 12.525 kişinin katılımıyla yapılacak. Bugüne kadar düzenlenen 12 Mesleki Yeterlilik Sınavına toplam 70.932 kişi katıldı ve bunlardan 44.458 kişi başarı göstererek Mesleki Yeterlilik Belgesi aldı.

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