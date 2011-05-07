-KARAYOLU GÜVENLİĞİ EYLEM PLANI AÇIKLANIYOR ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Karayollarındaki kazaları ve ölümleri yüzde 50 oranında azaltmayı hedefleyen ''Karayolu güvenliği 10 Yıllık Eylem Planı'' 11 Mayıs'ta açıklanacak. 2011-2020 yıllarını ''Karayolu Güvenliği 10 Yıllık Eylem Dönemi'' olarak belirleyen Birleşmiş Milletler'in çağrısı üzerine, üye ülkeler hedeflerini ortaya koymaya başladı. Karayolu güvenliğine ilişkin önceliklerin yer aldığı Türkiye'nin ''10 Yıllık Ulusal Eylem Planı''nda İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Büyükşehir belediyeler, valilikler ile sivil tolum örgütleri, vakıflar ve gönüllü kuruluşların söz konusu süreçte yapacakları yer aldı. 10 yıllık dönem için belirlenen temel hedeflerin yakalanabilmesi için eğitim, denetim, araştırma, hukuki ve mevzuat çalışmaları, altyapı ve sağlık hizmetlerini geliştirme gibi faaliyetler yapılacak, trafik güvenliği konulu kampanyalar organize edilecek. Bilinçlendirme kampanyaları ile öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgiler desteklenecek, sürücü kurslarında verilen eğitimin kalitesi yükseltilecek ve trafik eğitimcilerinin eğitimi ve becerileri artırılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün halk eğitimi kapsamında bütün illerde vereceği sürücü ve yaya eğitimleriyle bireylerin bilgileri yenilenecek ve pekiştirilecek. Trafik polislerinin denetim ve kaza tahkiki gibi konuları eksiksiz yapabilmesi için hizmet içi eğitimler artırılacak. 2020 yılına kadar her yıl mevcut polislerin yüzde 40'ına değişik konularda eğitim verilecek. -HEDEF KAZALARIN YÜZDE 50 AZALTILMASI- ''Trafikte Yeni Açılımlar Hedefler ve Çözüm Önerileri'' projesini 2010-2020 yılları arasına uyarlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, kaza ve ölümleri yüzde 50 oranında azaltma hedefini eylem planına da yazmış oldu. Bu hedefin tutturulabilmesi için otomatik denetim sistemleri yaygınlaştırılacak. Trafik birimleri, günlük çalışma programlarının yüzde 35'ini radarla hız denetimine ayıracak. Her bir radar aracı gündüz 5, gece ise 3 saat hız denetimi yapacak. Emniyet kemeri ve araç içi koruma sistemleri motosiklet ve kask kullanımı denetimleri ile ağır taşıtların denetimi kesintisiz sürüdürülecek. Kaza istatistikleri doğrultusunda karayolu analizleri yapılacak ve özellikle kaza oranının yüksek olduğu yolların altyapısı iyileştirilecek. Ulaştırma Bakanlığı, yük ve yolcu taşımacılığını deniz, havayolları ve raylı sistemler lehine artırmak için birçok noktaya havaalanı yapacak ve hızlı tren projelerini artıracak. Kazaların azaltılması için bölünmüş yol oranı 2015 yılında yüzde 39'a, 2020 yılında ise yüzde 47'ye çıkartılacak. -10 YILLIK EYLEM DÖNEMİ 11 MAYISTA BAŞLAYACAK Kazalarda ölümlerin azaltılması için Sağlık Bakanlığı bütün vatandaşların ilk yardım becerilerinin artırılmasına yardım edecek. Sağlık ekiplerinin hem şehir içi hem de kırsal alandaki kazalara kısa sürede ulaşabilmesi için kara, deniz ve hava ambulans sayıları artırılacak. Sağlık Bakanlığı, 2020 yılında kara ambulans sayısını 3 bin 300'e, hava ambulans filosundaki helikopter sayısını 25'e uçak sayısını da 5'e çıkaracak. 10 yıl sonra Türkiye'nin 20 deniz ambulansı olması planlanıyor. Karayolu güvenliğini ulusal gündem haline getirmek için çok sayıda kurum ve kuruluşun katkısıyla son şekli verilen Türkiye'nin ''10 yıllık eylem planı''nın 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbulda düzenlenecek ''Sivil Toplum Forumu''nda açıklanması bekleniyor.