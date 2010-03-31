Karayollarının OGS soygunu

T24- Nakit geçişlerin ve KGS’de indirimin kaldırılmasının ardından OGS cihazlarının bakiyesi yetersiz olanları vatandaşa bildirim yapılmadan iptal ediliyor.





OGS ile geçiş yaptığını sanan vatandaş kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle her geçiş için 110 lira para cezası ödemek zorunda kalıyor. Daha önce bakiyesi yetersiz OGS cihazının para yatırıldığında o güne kadar olan borçların düşümü yapılabiliyordu.





CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen Otoyol ve köprülerde yaşanan OGS krizini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme getirdi.





Sevigen'in Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın cevaplandırması için verdiği soru önergesinde “Karayolları tarafından yapılan uygulama değişikliği nedeniyle bir süredir hesap bakiyesi yetersiz olan OGS etiketleri iptal edilerek kullanımına izin verilmiyor. Günde ortalama 225 bin aracın otomatik geçiş sistemiyle geçtiği Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde, yeni uygulama ile 2-3 liralık bir otoban geçişi için 110 TL ceza ödemek zorunda bırakılan vatandaşlar çileden çıktı. Köprü ve otoyollardan kaçak geçişleri önlemek adına böyle bir uygulama başlatan Karayolları, adeta bir soyguna imza atıyor” tespitleri yer alıyor.





Sevigen konuşmasında "Eksi bakiyeye düşen sürücülerin OGS cihazı iptal edilirken cihazın sıfırlanması için 1 ay süre veriliyor ve o süre içerisinde geçiş yapmak zorunda kalan sürücüler de tekrar para ödeyerek yeni bir cihaz satın alıyorlar. Aynı plaka üzerine iki cihaz verilmediği için de eskisini kullanma şansı kalmıyor. Karayollarında soygun bununla da bitmiyor. Yeni cihaz alan vatandaşlara sözleşme imzalatılıyor ve 15 TL tutarında da bir epozito ücreti alınıyor. Karayolları görevlileri şikayette bulunan sürücülere online sistemleri olmadığı için gişede yazan uyarıların güncel olmadığını itiraf ederken sorumluluğu vatandaşa yükleyerek hesap bakiyelerini sürekli kontrol etmeleri gerektiğini söylemekle yetiniyorlar.” sözleriyle durumla ilgili açıklama bulundu.