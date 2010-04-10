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Yaşam

Karayollarında son durum

10 Nisan 2010 12:57

Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Gerede kesiminde her iki istikamette sağ şeritler, Bolu Dağı Tüneli içindeki sistemlerin bakım çalışmaları nedeniyle saat 19.00'a kadar trafiğe kapatılacak ve ulaşım diğer şeritlerden kontrollü verilecek.
     
İzmir-Uşak yolunun 0-211 kilometreleri arasında 15 Nisana kadar ağırlık ve boyutları büyük olan özel bir yük taşınması nedeniyle, yükün taşınırken kısa süreli aralıklarla trafik akışında kesintiler meydana geleceğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları istendi.
     
Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı servis yolu inşaatı nedeniyle yol, 18.00'e kadar belirli aralıklarla trafiğe kapatılacak.

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