-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kelkit-Erzincan yolunun 10-12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldığı için ulaşım Tütenli köy yolundan sağlanıyor. Milas-Yatağan yolunun 3-7. kilometreleri arasındaki (Boğayokuşu Mevkii) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-15.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Gümüşova-Gerede Otoyolu Bolu Dağı Tünelindeki jet-fan'ların bakım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikametinde bugün 07.00-18.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü verilecek. Bozburun Ayrım-Marmaris-Gökova-(Muğla-Köyceğiz ayrım) yolunun (Gökçe çıkışı mevki) 33- 43. kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları sırasında 38-39. kilometreler arasında çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında patlatma yapılacağından yol aralıklarla trafiğe kapatılacak. Amasya-Taşova yolunun 0-13. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle hergün 12.00-15.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı olacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli Mevki) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol, kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle de salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı Servis Yolu inşaatı nedeniyle hergün 08.00-18.00 saatleri arasında yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bartın-Safranbolu-Karabük yolunun 17-22. kilometreleri arasında DSİ tarafından yapılan Kirazlıköprü Barajı inşaatı nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında, Niksar-Reşadiye yolunun 12-14. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatleri arasında ulaşım, aralıklarla kesilerek kontrollü olarak sağlanıyor.