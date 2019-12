-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) 10.10.2010 - Mekece-Bozüyük karayolunun 78. kilometresindeki Bursa Kavşağında yapılacak köprü genleşme derzi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle 12 Ekime kadar 07.00-19.00 saatleri arasında Bilecik-Bursa istikameti trafiğe kapatılacak, ulaşım Bozüyük çevre yolundaki Saraycık Köprülü Kavşağından sağlanacak. Aydıncık-Silifke karayolunun 38. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-18.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. İzmir-Çeşme Otoyolunun Urla gişeler çıkışındaki kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Anadolu Otoyolunun Kaynaşlı Kavşağı-Abant Kavşağı ile Bolu (Doğu) Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametlerinde (Bolu Tüneli dahil) termoplastik çizgi çalışmaları nedeniyle 30 Ekime kadar ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak. Gümüşova-Gerede Otoyolunun Bolu Doğu (Çaydurt)-Bolu Batı kesimleri arasında 20 Ekime kadar üstyapı çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti taşıt trafiğine kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştirilecek. Marmaris-Gökova karayolunun 20-21. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle, çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Akşehir-Yalvaç karayolunun 0-10. kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatlerinde yol ulaşıma kapatılıyor. Bursa-İnegöl karayolunun 18-24. kilometreleri arasındaki asfalt aşınma tabakası çalışmaları nedeniyle 12 Ekime kadar Bursa-İnegöl istikameti trafiğe kapatılacağından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Erbaa-Niksar karayolunun 19-31. kilometreleri arasındaki (Karanlıkdere mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15 Ekime kadar 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatlerinde ulaşım 30 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü sağlanacak. İzmir-Turgutlu karayolunun 5. kilometresinde bulunan Bornova geçişindeki metro çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapalı bulunuyor, ulaşım yolun diğer bölümünden iki yönlü veriliyor. Erzincan-Erzurum karayolunun 62-65. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları esnasında patlayıcı madde kullanıldığından hafta içi her gün 13.30-14.30 saatlerinde yol ulaşıma kapatılıyor. Ankara Çevre Otoyolu Gölbaşı-İncek istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 25 Ekime kadar bant değişikliği yapılacağından ulaşım karşı yönden kontrollü ve iki yönlü sağlanacak. Menemen-Manisa karayolunun 0-15. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Mekece-Bozüyük karayolunun 78. kilometresindeki Bursa Kavşağı'ndaki köprü genleşme derzi ve üstyapı çalışmaları nedeniyle yolun Bilecik-Bursa istikameti 12 Ekime kadar 07.00-19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak, ulaşım, Bozüyük Çevre Yolu üzerindeki Saraycık Köprülü Kavşağından sağlanacak. Tirebolu-Torul karayolunda asfalt yapımı çalışmaları nedeniyle 18.00-00.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak, bekleyen araçlar için 20.00-20.15 ile 22.00-22.15 saatlerinde geçiş verilecek. Söğüt-Korkuteli-Antalya karayolunun 9-11. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba, cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Ortaklar-Söke-Milas karayolunun 57-61. kilometreleri arasındaki (Bafa Gölü) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor. Milas-Yatağan karayolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç, Boğayokuşu ve Karaltı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Osmancık-Gümüşhacıköy karayolunun 4-5. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 60 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü veriliyor. Hasankeyf-Gercüş karayolunun 4-7. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay her gün 09.00-11.00 ve 14.00-16.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas karayolunun 14-17. kilometrelerindeki (Karacabel Tüneli mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında kısa süreli aralıklarla ulaşım sağlanamayacak.