-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Otoyolunun Gümüşova-Gerede kesimi Bolu il sınırı ile Abant kavşağı arasındaki Termoplastik çizgi çalışmaları nedeniyle 27.09.2010 tarihine kadar (Bolu Dağı Tünel geçişi dahil) ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanacak. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 58-62. kilometreleri arasında asfalt yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak verilecek. Bozüyük-Kütahya yolunun 31-49. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü olarak sağlanacak. Bozburun Ayrımı-Marmaris-Gökova-Muğla-Köyceğiz yolunun 33-43. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sırasında 38-39. kilometreler arasında (Gökçe Çıkışı Mevkii) çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Beşikdüzü-İskenderli-Tonya yolunun 13. kilometresindeki heyelan tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup, ulaşım Vakfıkebir-Tonya-İskenderli yolu üzerinden sağlanacak. Çatalzeytin-Ayancık yolunun 9-15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, belirtilen kesimde Yusuflu köy yolu üzerinden verilecek. Hacıbektaş-Nevşehir yolunun 38-39. kilometreleri arasındaki (Avanos Ayrımı Kavşağı) yol yapım ve kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Milas-Yatağan yolunun 0-36. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Çarşamba günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 04.09.2010 tarihinden itibaren 2 ay süresince hergün 09.00-11.00 ve 14.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi-çarşamba-cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılacak. Anadolu Otoyolunun Yeniçağa-Çaydurt Kavşakları arasında sürdürülen Termoplastik Çizgi ve Ofset tarama çalışmaları nedeniyle 01.09.2010-20.09.2010 tarihleri arasında Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametlerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) ile 14-17. kilometreleri (Karacabel Tüneli Mevkii) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 13:00-17:00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak, ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.