-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 17.08.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 15.00-17.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü veriliyor. Milas-Yatağan yolunun 8-9. kilometrelerindeki (Boğayokuşu mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle yarın 13.00-15.00 saatlerinde yol geçici olarak ulaşıma kapatılacak. TEM Otoyolu'nun Hasdal Kavşağı-Kemerburgaz-Yassıören ayrımı yolu inşaatı işi kapsamında yapımına devam edilen Seyrantepe bağlantı yollarındaki çalışmalar ile 31-B13 nolu üst geçit köprüsünün yıkım çalışmaları nedeniyle 16-21 Ağustosta 24.00 ile 06.00 saatleri arasında şeritler tamamen trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak. Turgutlu-Salihli yolunun 31-32. kilometrelerindeki (Matdere mevkisi) altgeçit yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor. Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun Abant Kavşağı ile Bolu Tüneli arasındaki kesiminde köprü kirişi ve tahliye betonu inşası çalışmaları nedeniyle 22 Ağustosa kadar Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanacak. Mekece-Bozüyük yolunun 3. kilometresindeki altgeçidin dolgularında meydana gelen oturmaların giderilmesi için yapılacak çalışmalar nedeniyle 29 Ağustosa kadar sağ ve sol taşıma yolları trafiğe kapalı kalacak, ulaşım kavşak yan yollarından sağlanacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 14.00 ile 16.00 arasında yol ulaşıma kapalı bulunuyor. Osmancık-Gümüşhacıköy yolunun 4-5. kilometrelerindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım 60 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü sağlanıyor. Şırnak-Hakkari yolunun 62. kilometresindeki (Ortabağ-Çığlı) Çetintepe Barajı servis yolu inşaatı nedeniyle her gün 08.00-18.00 saatlerinde yol belirli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Bartın-Safranbolu-Karabük yolunun 17 ile 22. kilometreleri arasında DSİ tarafından yapılan Kirazlıköprü Barajı inşaatı nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım aralıklı sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Çaydurt kavşakları arasında sürdürülen termoplastik yol çizgi çalışmaları nedeniyle 31 Ağustosa kadar Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara istikametlerinde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak. Niksar-Reşadiye yolunun 12-14. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle 07.00-12.00 ile 13.00-18.00 saatlerinde ulaşım aralıklarla kesilerek kontrollü verilecek. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometrelerindeki (Karacabel Tüneli mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-16.00 saatlerinde yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Karabük-Eskipazar-Gerede yolunun 16 ile 17. kilometreleri arasındaki Cildikısık Tüneli'nin yapım çalışması sırasında patlatma yapıldığından sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Ispartakule ile Avcılar kavşakları arasında kalan kesiminde ve Avcılar Kavşak Kolları (gişe sahası dahil) kesimlerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.30 saatlerinde şeritler tamamen kapatılarak ulaşım karşı yönden gidiş-geliş olarak sağlanacak.