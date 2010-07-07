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Yaşam

KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A)

07 Temmuz 2010 14:17

-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Bolu Dağı tünelindeki çalışmalar nedeniyle İstanbul-Ankara istikametinde seyreden trafik, bugün ve yarın 10'ar saat süreyle tek şeritten verilecek. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara-İstanbul otoyolu Bolu Dağı tünelinde jet-fanlara ait pervane kanatlarını yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Bu nedenle İstanbul-Ankara istikametinde, bugün ve yarın 08.00-18.00 saatleri arasında iki şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Mekece-Bozüyük yolunun 60-65. kilometreleri arasındaki köprülerde 7-27 Temmuz 2010 arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle sol taşıma yolu trafiğe kapatılacak, ulaşım sağ şeritten, iki yönlü olarak verilecek. Aynı yolun 54-58. kilometreleri arasındaki üst yapı çalışmaları nedeniyle, 17 Temmuz 2010'a kadar sağ ve sol taşıma yolları dönüşümlü olarak trafiğe kapatılacak. Milas-Yatağan yolu, 8-9. kilometreleri arasındaki toprak, tesviye, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarının patlatmalı olarak yapılması nedeniyle, 15.00-17.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolu, 25-27. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında ulaşıma kapalı olacak. Dinar-Sandıklı yolunun 0-11. kilometreleri (Dinar-Porsuma Kavşağı), patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-15.00, Erzincan-Erzurum yolunun 62-65. kilometreleri arası ise bölünmüş yol yapım çalışmaları esnasında patlayıcı madde kullanıldığından, hafta içi her gün 13.30-14.30 arasında ulaşıma kapatılacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 58-60. kilometreleri arası (Karacabel Tüneli mevkii), patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-18.00 saatleri arasında kısa süreli aralıklarla trafiğe kapalı olacak. Aydın-Muğla yolunun 45-60. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmaları esnasında zaman zaman patlatma yapılacağından, trafik kontrollü olarak verilecek.

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