-KARAYOLLARINDA DURUM ANKARA (A.A) - 22.01.2011 - Gazipaşa-Anamur yolunun 35-39. kilometreleri arasındaki (Radar mevki) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-16.00 saatleri arasında, Marmaris-Gökova yolunun 5-6. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Antalya-Manavgat-Alanya yolunun 99. kilometresinde bulunan Alara Köprüsü'nün sağ şeridi yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı, ulaşım sol şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor. Malatya-Gölbaşı ayrımı-Darende yolunun 50-59. kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Kastamonu-Ilgaz-Çankırı yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt yapım, Adapazarı-Pamukova-Bilecik yolunun 5-39. kilometreleri arasındaki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 20 Şubata kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında, pazartesi, çarşamba, cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında, Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 33-87. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-19.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Mekece-Bozüyük yolunun 66-67. kilometreleri arasında TCDD Genel Müdürlüğünce tarafından yapılan Hızlı Tren Projesi kapsamında VK-27 Viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle 8 Nisana kadar sol taşıma yolu trafiğe kapatılacak ve ulaşım sağ taşıma yolundan iki yönlü olarak verilecek. Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresindeki Maçka Tünelinde yıkama ve bakım çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında Trabzon-Maçka istikametinde ulaşım tek şeritten ve kontrollü, Maçka-Trabzon istikametinde servis yolundan sağlanacak. Zonguldak-Ereğli yolunun 54-56. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Mekece-Bozüyük yolunun 68-72. kilometreleri arasında şev destekleme çalışmaları nedeniyle 30 Ocak'a kadar 07.00-17.00 saatleri arasında sağ taşıma yolu trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yolundan iki yönlü, Maçka-Torul yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tünelinde bakım ve yıkama çalışmaları nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak yapılacak. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 20 Şubata kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında ve pazartesi, çarşamba, cuma günleri 12.00-15.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılıyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli mevki) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç, Boğayokuşu ve Karaltı mevkileri) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.