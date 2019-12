-KARAYOLLARI'NDA DURUM ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara-Gerede otoyolu TAİ ayrımı ile Akıncı gişeleri arasında 11 Kasım 2010-15 Ocak 2011 arasında Ovaçay Köprüsünde derz çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak. Maçka-Torul yolu Zinaga Tünelinde enerji nakil hattı çalışmaları nedeniyle 13-14 Kasım arasında Zigana Tüneli içinde elektrik kesintisi yapılacağından sürücülerin dikkatli ve kontrollü seyahat etmeleri gerekiyor. Torul-Gümüşhane yolunun 42 ve 43. kilometrelerindeki Hacıemin-2 ve Hacıemin-3 tünellerindeki bakım ve yıkama işlemleri nedeniyle 07.00-17.00 saatleri arasında ulaşım Hacıemin-2 Tünelinde tek şeritten kontrollü, Hacıemin-3 Tünelinde ise servis yolundan sağlanıyor. Anadolu Otoyolunun Çeltikçi Kavşağı ile Cankurtaran Mevki arasında muhtelif kesimlerde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 05-14 Kasım arasında ulaşım kontrollü yapılacak. Samsun-Ankara yolunun 41-44. kilometreleri arasında (Kavak Şehir Geçişi) yol ve köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik, bölünmüş yolun sağ bandı servis yolundan, sol bandı ise kontrollü veriliyor. Isparta-Konya il sınırı-Konya yolunun 35. kilometresine bulunan Karaağaç Köprüsündeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Menemen-Manisa yolunun 0-15. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 14.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Hasankeyf-Gercüş yolunun 4-7. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 31 Aralık 2010'a kadar her gün 24.00-06.00 saatleri arasında ve patlatmanın yapılacağı günlerde haftanın iki günü 12.00-15.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılıyor. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 57-61. kilometreleri (Bafa Gölü) arasında sürdürülen patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında yol aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü yapılıyor. Mekece-Bozüyük yolunun 66-67. kilometreleri arasında TCDD tarafından yapılan Hızlı Tren Projesi kapsamında VK-27 viyadüğündeki çalışmalar nedeniyle ulaşım 22 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında servis yolundan iki yönlü, 7 Aralık-30 Aralık arasında ise sağ şeritten iki yönlü olarak sağlanacak. Erzincan-Erzurum yolunun 62-65. kilometreleri arasında sürdürülen bölünmüş yol yapım çalışmaları esnasında patlayıcı madde kullanıldığından hafta içi her gün 13.30-14.30 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Bartın-Safranbolu-Karabük yolunun (Beştepe Mevki) 61-63. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşım aralıklı sağlanıyor. Tirebolu-Torul yolunda asfalt yapımı çalışmaları nedeniyle 18.00-24.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılarak bekleyen araçlar için 20.00-20.15 ile 22.00-22.15 saatleri arasında trafiğe geçiş verilecek. Amasya-Taşova yolunun 0-13. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle her gün 12.00-15.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Akşehir-Yalvaç yolunun 0-10. kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Marmaris-Gökova yolunun 20-21. kilometreleri arasındaki (Gökçe Çıkışı Mevki) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle çarşamba ve cumartesi günleri 13.00-15.00 saatleri arasında yol aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Mekece-Bozüyük yolunun 51-52. kilometreleri arasında hızlı tren projesi kapsamında yapılmakta olan VK-22 viyadüğünün inşaatı nedeniyle 26 Ekim-15 Kasım arasında sol taşıma yolu, aynı kesimde 23 Kasım-30 Aralık tarihleri arasında ise sağ taşıma yolu trafiğe kapatılacak olup, ulaşım diğer taşıma kolundan iki yönlü sağlanacak. Söğüt-Korkuteli-Antalya yolunun 9-11. kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle pazartesi, çarşamba, cuma günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapalı olacak. Ortaklar-Söke-Milas yolunun 14-17. kilometreleri arasındaki (Karacabel Tüneli Mevki) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı, çarşamba ve perşembe günleri 13.00-17.00 saatleri arasında kısa süreli aralıklarla ulaşıma kapatılacak. Akşehir-Yalvaç yolunun 0-10. kilometreleri arasında sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-12.00 ile 13.00-17.00 saatleri arasında yol ulaşıma kapatılıyor. Milas-Yatağan yolunun 4-19. kilometreleri arasındaki (Kozağaç Mevkisi, Boğayokuşu Mevkisi ve Karaltı Mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle salı ve perşembe günleri 14.00-16.00 saatleri arasında yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor. Osmancık-Gümüşhacıköy yolunun 4-5. kilometreleri arasındaki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım 60 dakikalık aralıklarla kesilerek kontrollü veriliyor.