Karayolları'ndan yeni ek ödenek talebi: 1 milyar 250 milyon TL daha istendi

Bu yıl dört parçada toplam 12 milyar TL ek ödenek aktarılan Karayolları Genel Müdürlüğü, 1 milyon 250 milyon TL dolayında yeni bir ek ödenek talebinde daha bulundu.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, söz konusu tutarın, bu ayın sonuna kadar aktarılması bekleniyor. Sektör kaynakları Karayolları’nın, müteahhitlere, 13-14 milyar TL borcu bulunduğunu, ek ödeneklerle biriken borçların azaltıldığını, yol inşa çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

Kaynaklar, Karayolları’nın, hem kasım hem de aralıkta yeni ek ödenek talebinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 2020’de 7 milyar 601 milyon 238 bin TL yatırım ödeneği ayrıldı. Buna ek olarak, yıl içinde dört parçada 12 milyar TL de ek ödenek aktarıldı.

Karayolları, kısa süre önce 1 milyar 250 milyon TL düzeyinde yeni bir ek ödenek talebinde daha bulundu. Söz konusu tutarın, ay sonuna kadar aktarılabileceği belirtiliyor.

Sektör kaynakları, 13-14 milyar TL düzeyinde borcu bulunduğunu, ek ödeneklerle biriken borçların azalttığını söyledi. Şantiyelerde yol inşa çalışmalarının sürdüğünü belirten kaynaklar, Karayolları’nın, kasım ve aralık aylarında da yeni ek ödenek talebinin gündeme gelebileceğine işaret ediyor.