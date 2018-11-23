Karayolları misafirhanesinde garson dehşet saçtı: 2 ölü (2)

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TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A

23 Kasım 2018 03:37

TARTIŞTIKTAN SONRA EVDEN SİLAH ALIP GELİP ÖLDÜRMÜŞ
Bir süre önce geçirdiği trafik kazası neticesinde psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen şüpheli A.K.\'nın işyerinde yaşadığı tartışmanın ardından evine gittiği ve yanında pompalı tüfekle geri döndüğü öğrenildi. A.K.\'nın önce evli ve 2 çocuk sahibi fırıncı Mustafa Tutuş\'u başına ateş ederek öldürdü. Ardından, tartışma yaşadığı aşçı Özel Kızak\'ı önce elinden yaraladıktan sonra başına ateş ederek öldürdüğü belirlendi.
ÖLDÜRDÜĞÜ AŞÇININ OTOMOBİLİYLE KAÇTI
Şüpheli A.K.\'nın olayın ardından öldürdüğü bekar olan arkadaşı Özel Kızak\'ın otomobilini alarak kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayda ölen iki kişinin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından kaldırılacak.

FOTOĞRAFLI

 

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