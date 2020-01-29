Karayolları Genel Müdürlüğü: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün hisse devri, satış anlamına gelmiyor

Görevli şirketin yüzde 51 hissesinin satılması yönünde bugüne kadar KGM'ye yapılan resmi bir başvurusu bulunmadığına işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu konuda çalışmaların devam ettiği, hisse devriyle yeni ortaklık yapısının yüzde 49-51 şeklinde olacağı öngörülmektedir. Bu hisse devri, 3,1 milyar dolar yatırım değerine sahip otoyolun ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün satışı anlamına gelmemektedir. Diğer bir ifadeyle, 'Uygulama Sözleşmesi'nde açıklandığı üzere otoyol kesiminin sözleşmeye uygun olarak işletme hakkına sahip görevli şirketin yüzde 51 hissesinin borçlarıyla birlikte devrini ifade etmektedir. Projeye ortak olacak şirket, projenin kalan kredi anapara ve faiziyle ilgili yükümlülükleri de hissesi oranında üstlenecektir."

"Köprü KGM'ye devredilecek"

Projenin yapımında kullanılan kredinin daha uygun koşullarda yeniden yapılandırılmasını da sağlayacak söz konusu hisse satışıyla ülkeye sağlanacak katkıya dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hisse satışıyla ülkemize yaklaşık 2 milyar 800 milyon dolar kaynak girişi sağlanacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar, Türkiye'nin gerçekleştirdiği bir projeye bir defada sağlanan en büyük finansal kaynaklardan biri olup, bu hisse talebi, ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin bir göstergesidir. Hisse devri sadece işletme dönemine yönelik olup, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve otoyol, işletme dönemi sonunda KGM'ye devredilecektir."