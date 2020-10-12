"Karayolları Genel Müdürlüğü, özel sektörün yaptığı otoyol, köprü ve tünellerin trafik ve ulaşım veri haritalarını halktan gizledi"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, devlete ait 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle otoyol ve kara yollarından geçen araçların sayısını bütün ayrıntılarıyla yayımlayan Karayolları'nın Yap-İşlet-Devret (YİD) yöntemiyle özel sektöre yaptırıp işlettirdiği pahalı otoyol, köprü ve tünellere ilişkin bilgilerin kamuoyundan ‘ayıplı mal' gerekçesiyle gizlediğini söyledi.

Akın, “Bu köprü, tünel ve otoyollar ülke için ayıplı maldır. Halkın sırtına yüktür. Geleceğimizi ipotek altına almış kamburdur. Ayıplı mal olmasa, doğru yapılmış iş olsa halktan gizlenir miydi” dedi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, bu yol, köprü ve tünellere ait trafik ve ulaşım verilerinin yayımlanması halinde karanlık gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Akın, şu eleştiriyi yaptı:

“Avrasya tüneli, 3. boğaz köprüsü ve Osmangazi Köprüsü 2016 yılından bu yana sahipleri için adeta para basıyor olmasına rağmen trafik istatistikleri haritasında sanki hiç yokmuş gibi gösterilmeyip gizleniyor. Oysa devletin otoyol ve köprülerine ilişkin bütün bilgiler açık açık yayımlanıyor. Özel sektörün işlettiği bu köprü, otoyol ve tünellerden yılda kaç araç geçiyor, ne kadar garanti ödemesi yapılıyor, daha ne kadar yapılacak vatandaş olarak bilemiyoruz. Bu bilgiler özellikle yayımlanmıyor. Çünkü, karartılmaya çalışılan ayıp çok büyüktür. Geçiş garantileri, geçenden dövize endeksli geçiş ücreti, geçmeyenden dövizle hazine garanti ödemesi, hepsi ayıplı. Üstüne üstlük bu aşırı pahalı yollardan, köprülerden tünellerden araçlar da geçmeyince utanılacak tablo yayımlanamıyor.”

CHP'li Ahmet Akın, Karayolları'nın 2017-2019 dönemi trafik verileri incelendiğinde, tünel ve üçüncü köprünün İstanbul trafiğinde büyük çaplı bir aks değişimi ve rahatlama sağlamadığının da ortaya çıktığını söyledi. 2016 yılında işletmeye açılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin devlete ait iki köprünün trafiğinde 2017'de yaklaşık yüzde 10'luk bir artış, zorunlu uygulamalarla 2018 ve 2019 yıllarında yaklaşık yüzde 20 azalış sağladığına işaret eden Akın, “Ancak hâlâ İstanbul trafiği rahatlamış değildir. Birinci ve ikinci köprü ekseninde sıkışıklık yaşayan İstanbul trafiğinde kısa vadede herhangi bir rahatlama görünmemektedir” dedi.