T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Giresun’daki selde yıkılan yollar ve 8 köprünün onarımı için 170 milyon liralık ihale

25 Ekim 2020 11:51

Karayolları Genel Müdürlüğü, Giresun’da ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde zarar gören yollar ile yıkılan sekiz köprünün onarımı için 170 milyon TL’lik ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 24 Eylül tarihinde, Giresun’da meydana gelen sel felaketinde zarar gören yollar ile köprülerin onarımı için bir ihale düzenledi.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Sel hasarının giderilmesi ve sel felaketi nedeniyle yıkılan sekiz adet köprünün yeniden yapılması için Kamu İhale Kanunu’nun  21/B Maddesi’ndeki pazarlık usulüyle düzenlenen ihalenin, “170 milyon 597 bin TL’ye” Cetaş Madencilik İnşaat Şirketi’ne verildiği belirtildi. 

Şirket ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında 16 Eylül tarihinde sözleşme imzalanarak ihalesi yapılan işlerin tamamlanması için 455 günlük süre belirlendi.

 

ETİKETLER

Cetaş Madencilik İnşaat ŞirketiKarayolları Genel MüdürlüğüGiresunselyolköprüihaleonarım
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24