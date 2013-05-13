Karayolları bu yıl 120 köprü inşa edecek

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), bu yıl 190 köprünün projesini bitirmeyi, 120 köprüyü de inşa etmeyi hedefliyor.

KGM bu yıl birçok önemli karayolu projesinin yanı sıraköprü inşası da gerçekleştirecek. Bu kapsamda KGM, 2013 yılında 190 köprünün projesini bitirmeyi, toplam 350 milyon liralık yatırımla da 120 köprüyü inşa etmeyi hedefliyor.

KGM, ayrıca 2013 yılında 80 otoyol köprüsü ile devlet ve il yolları üzerindeki 20 köprünün sismik güçlendirmesini, devlet ve il yollarındaki 65 köprünün onarımı ve genişletmesini, 550 köprünün bakımını, 16 tarihi köprünün restorasyon uygulaması ile 50 tarihi köprünün restorasyon uygulama proje çalışmasını gerçekleştirecek.

KGM'nin önemli köprü çalışmaları arasında Elazığ-Malatya karayolunda, Fırat Nehri üzerinde bulunan Kömürhan Köprüsü yer alıyor. Proje çalışmaları geçen yıl tamamlanan köprü, Malatya tarafında tek pilonlu olarak, Elazığ tarafında ise yaklaşım viyadükleriyle tünele bağlanacak şekilde tasarlandı. Pilon yüksekliği 168,5 metre, toplam boyu 660 metre, ana açıklığı 380 metre, genişliği ise 24 metre olacak köprü, 2x2 şeklinde taşıt trafiğine hizmet verecek.

Akyünlü Köprüsü ise Tunceli-Elazığ devlet yolu üzerinde kurulacak. Yaklaşık uzunluğu 200 metre olacak ve Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde kurulacak köprü, Malazgirt'i Tunceli'ye bağlayacak. Köprünün üst yapı projeleri onaylandı.

Şehzadeler Köprüsü ise Amasya çevre yolunda 490 metre uzunluğunda, 29 metre genişliğinde, 2x2 şeritli, dengeli konsol olarak projelendirildi. Yapım süresi 900 gün olarak belirlenen ve 2011 yılı sonunda inşasına başlanan köprünün, bu yıl sonunda veya en geç 2014 yılı başında hizmete sunulması bekleniyor.