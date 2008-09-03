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Yaşam

Karayolları: 3. köprünün yeri henüz net değil

Karayolları Genel Müdürlüğü: Boğaz'a 3. köprünün yeriyle ilgili olarak belirlenen 6 güzergahta etüt çalışmaları sürüyor. Henüz netlik kazanmadı

03 Eylül 2008 03:00

Karayolları Genel Müdürlüğünce, İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yeri ile ilgili olarak belirlenen 6 güzergahta etüt çalışmalarının devam ettiği, ancak güzergahın "henüz kesinlik kazanmadığı" bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı basın yayın organlarında İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün güzergahının kesinleştiğine ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Ancak, Kuruluşumuzca 3. köprünün yeri ile ilgili olarak belirlenen 6 güzergahta etüt çalışmaları devam etmekte olup, henüz kesinlik kazanmamıştır. Habere konu olan güzergah da üzerinde çalışılan alternatiflerden biridir." 

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