Karayip'te Beryl kasırgası alarmı

Atlas Okyanusu'nda sezonun ilk kasırgasının saatte 130 kilometre hızla Karayip Adaları'na doğru ilerlediği bildirildi. Amerikan Ulusal Kasırga Merkezi'nin aktardığına göre Beryl adı verilen kasırganın hızı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Beryl kasırgasının Pazar geç saatlerde ya da Pazartesi günü Küçük Antiller takımadalarına ulaşması bekleniyor. Kasırganın şiddetinin bu bölgeye ulaştıktan sonra azalması bekleniyor. Kasırganın geniş alana yayılmayan, sıkışmış ancak şiddeti yüksek olan "kompakt" tipte olduğu belirtildi.

Atlas Okyanusu'nda kasırga mevsimi Haziran'la Kasım ayları arasında sürüyor. Kasırgaların bir çoğu Kasım ayında görülüyor.

Geçen yılki Maria kasırgasının en fazla yıkıma yol açtığı ülkelerden Porto Riko'da Beryl'e karşı alarm verildi. Geçici barınaklar kurulurken yetkililer, vatandaşları hazırlıklı olmaya ve soğuk kanlı kalmaya davet etti. ABD'ye bağlı özerk bir bölge olan Porto Riko'da geçen yılki kasırganın verdiği zarar sonrası elektrik altyapısı halen zayıf ve beklenen kasırgayla daha da kötüleşmesinden endişe ediliyor. Şiddetli rüzgar dışında yoğun yağışın neden olduğu sel de bir başka korkulan durum.

Maria kasırgasında resmi verilere göre 64 kişi hayatanı kaybetmişti. Geçen ay tamamlanan bağımsız bir rapor ise gerçekte ölü sayısının resmi verilerle kıyaslanamayacak derece olduğu, toplam 4 bin 645 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürüyor. Kasırganın yarattığı yıkım nedeniyle ülkede halen yüzlerce kişi barakalarda yaşıyor.

AFP,dpa/GY,ÖA

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