Karayipler'i vuran İrma ilerliyor

İrma Kasırgası Karayipler'de ağır tahribat ve can kaybına neden oldu. Amerikan televizyonları ABD'ye bağlı Virgin Adaları'nda kasırga sonucu en az dört kişi hayatını kaybettiğini duyurdu.

Saatte 290 km hıza ulaşan kasırga geçtiği yerlerde büyük hasara yol açtı. Adalardaki evlerin büyük bölümü yıkıldı, kentleri sel bastı ve ağaçlar kökünden söküldü.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Saint-Martin'de dört kişinin kasırga nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Saint-Martin adasının Hollanda'ya ait bölümünde de bir kişinin öldüğü açıklandı.

Porto Riko'da ise kasırga sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Kasırga, Büyük Britanya'ya ait Anguilla ve Barbuda'da iki can aldı. Afet bölgesine ulaşmanın zor olması nedeniyle can ve mal kaybının sağlıklı bilançosu çıkarılamıyor.

Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre önümüzdeki günlerde 37 milyon kişi kasırgadan etkilenmiş olacak.

Barbuda, Saint-Martin ve Aguilla adalarındaki binaların yüzde 95'i yıkıldı, halkın yüzde 60'ı evsiz kaldı. Başbakan Gaston Browne Barbuda'nın 'yaşanamaz' durumda olduğunu açıkladı.

Yaklaşan Jose Kasırgası nedeniyle Barbudalılardan adayı terk ederek komşu Antigua Adasına sığınmaları istendi. Üç kategorisindeki kasırganın yönünü Barbuda'ya çevirmesi durumunda ada halkı zorla tahliye edilecek.

İrma'nın geniş ölçüde tahrip ettiği Küçük Antil Adaları'nda enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Fransa hükümeti bölgeye iki firkateyn ile keşif ve nakliye uçaklarıyla helikopterler gönderdi.

Tahribatın boyutlarının saptanıp yardım çalışmalarının koordine edilmesi için Fransa ile İngiltere arasında işbirliği kararlaştırıldı. Hollanda hükümeti de Karayipler'e gemilerle gıda maddesi ve içme suyu gönderiyor. Dominik Cumhuriyeti ve Küba'da on binlerce turist güvenli yerlere nakledildi.

2010 yılındaki şiddetli deprem ve geçen yıl adayı vuran Matthew Kasırgası yüzünden büyün can ve mal kaybının yaşandığı Haiti'de faaliyet gösteren yardım kuruluşları yeni bir doğal felaket ihtimaline karşı önlem alıyor.

Florida'ya ilerliyor

Bölgede kaydedilen kasırgaların en şiddetlisi olan İrma'nın hızı saatte 290 kilometreyi buluyor. Cuma gecesi Haiti'yi geçen İrma Kasırgası, Küba, Bahama Adaları ve Florida yönünde ilerliyor.

İrma kasırgasının hafta sonunda Florida'ya varması bekleniyor. Meteoroloji uzmanları tarafından kasırganın Miami'nin tam üzerinden geçme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Florida Valisi Rick Scott halka son derece dikkatli olunması çağrısında bulundu. Scott kasırganın mevzi hayati tehlike yaratabileceğini ve en güneydeki adaların tahliyesinin gerekebileceğini söyledi.

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DW, dpa/AG, ÖA