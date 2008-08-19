Karayipleri dalgıçlara dar etti!

Karayipler’de bir deniz canlısı bölgeye özgü türleri yutup, dalgıçları sokuyor, alanın kırılgan ekolojisine zarar veriyor. Suçlu yağmacı bir tür olarak nitelenen, aslan balığı. Esas memleketi Hint ve Pasifik suları olan aslan balığının ABD, Florida’da bir akvaryumdan kaçtığı sanılıyor. Yağmacı balık Küba kıyılarından bölgenin önemli dalış noktası Bloody Bay Wall’da terör estiriyor.

Araştırma ekibi, bir aslan balığının yarım saatten kısa sürede 20 küçük balığı yediğini tespit etti. ABD, Oregon Üniversitesi’nden deniz ekologları, bunun tarihin en zararlı deniz istilalarından biri olduğunu, durdurma yolu olmadığını söylüyor.



Akvaryum kaçkını



İstila; ayaklı yayın balığı ve katil yosun olarak bilinen, hızlı büyüyen ‘caulerpa’ gibi akvaryum türlerinin kaçışlarına benzetiliyor. Şu anda Güney Florida’da yaygın olarak rastlanan ayaklı yayın balıkları da sulak alanlarda ve balık çiftliklerindeki kendinden küçük balıklara zarar veriyor.

Afrika’da da Nil levreği, 200’den fazla balık türünün tükenmesine neden olmuştu. Dünya Koruma Birliği, bu olayı en kötü 100 yabancı tür istilasından biri olarak tanımlıyor. Uzmanlar, bu tip istilaların tekrar tekrar gerçekleştiğini ancak şu ana kadar okyanusta bu kadar büyük çapta olanının görülmediğini söylüyor. Kuzey Karayip adalarında, balıkçılara aslan balıklarını yakalamaları, dalgıçlara da bu türe rastladıkları noktaları bildirmeleri uyarısı yapıldı.



Araştırmacılar aslan balığının Atlantik’e ilk gelişinin şöyle olduğunu tahmin ediyor. Tahminlerine göre,1992’deki Andrew kasırgasında, özel bir akvaryum parçalandı, altı aslan balığı akvaryumdan çıkıp Miami’nin Biscayne Körfezi’nden denize karıştı.(RADİKAL)