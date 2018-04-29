Karayipler, 'çok tehlikeli' Irma Kasırgasına hazırlanıyor

Karayipleri etkisi altına alan Irma Kasırgası'nın gücü, kasırgaların yıkıcı etkisi sıralamasında en en yüksek derece olan kategori 5'e yükseltildi ve "çok tehlikeli hale geldiği" belirtildi.

Kasırganın saatteki hızı 290 kilometreyi bulan rüzgarlar üretmeye başladığı ve Çarşamba sabahı Türkiye saatiyle 09:00'da Antiller'de karaya ulaşacağı bildiriliyor.

Irma'nın gücü öngörüldüğü gibi artarsa, yaşamı tehdit edecek düzeyde rüzgarların ve yağmurun Leeward Adalarını tehdit eder hale geleceği söyleiniyor.

Irma'nın, Pazar günü kategori 4'e dönüşerk ulaşmasının beklendiği Florida'da acil durum ilan edildi.

Kaybetmeden sürdürdüğü rüzgar gücü Irma'yı, Atlantik Okyanusu'nda son 10 yıldır görülen en güçlüsü haline getirdi.

Teksas ve Louisiana sakinleri hala kategori 4 fırtına olarak Amerikan anakarasını vuran Harvey Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışıyor.

ABD anakarası kayıtların tutulmaya başlandığı 1851'den bu yana hiç iki kategori 4 fırtına görmedi.

Ancak yetkililer, Irma'nın güzergahının ABD üzerinden geçip geçmeyeceğini tahmin etmek için çok erken olduğunu söylüyorlar.

Yetkililer aşağıdaki adalar için kasırga uyarısı yaptı

Guadeloupe ve Dominik Cumhuriyeti de kasırgayı izlemesi gereken yerler olarak sayıldı.

Bazı kuzey bölgelerine metrekareye 30 santimetre yağmur düşebileceği ve bazı yerlerde su seviyesinin normalin 3,8 metre üzerine çıkabileceği kaydedildi.

Porto Riko acil durum ilan ederken, Ulusal Muhafızlar göreve çağrıldı.

Ada halkı, gıda, su, jeneratör, pil ve diğer ihtiyaç maddelerini stoklamak için marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Florida Valisi Rick Scott da, eyalet kasırgaya hazırlanırken Başkan Donald Trump'ın "federal yönetimin tüm kaynaklarını seferber etme" vaadinde bulunduğunu kaydetti.