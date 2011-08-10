Karayip Korsanları'nın gemisi bulundu

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'Karayip Korsanları' filminden 'Siyah İnci'





Alman Spiegel dergisinin haberine göre, Texas Üniversitesi arkeologlarının yürüttüğü araştırmada, Colon kenti açıklarındaki Lajas resifinde tespit edilen batığın, kaptan Morgan'ın beş gemilik filosuna ait olduğu tahmin ediliyor.Amerikalı arkeologların bu keşfi, Panamalı yetkilileri harekete geçirdi. Hazine avcılarının, 340 yıl önce batan gemiyi yağmalamasından ve doğanın zarar görmesinden endişe eden yetkililer, arkeologların batığı inceleme izninin bulunmadığını belirtti.Panama Ulusal Kültür Enstitüsü yetkilisi Liz Castillo, arkeologların geçen yıl bölgede araştırma yapmak için izin istediğini, ancak taleplerinin, bölgenin koruma altında olması nedeniyle reddedildiğini söyledi.Castillo, Amerikalı arkeologların izinsiz şekilde bir batıkta araştırma yaptıklarını belirtti.Gallerli Karayip korsanı kaptan Morgan, 1671'de, İspanyol hakimiyetindeki Panama'yı ele geçirmiş ve yağmalamıştı.