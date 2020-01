Karayip Korsanları ertelendi

Korsanların cesur kaptanı Serçe Jack’in (Jack Sparrow) maceralarını anlatan Karayıp Korsanları serisinin beşinci filmi Dead Men Tell No Tales (Ölüler Hikayeler Anlatmaz), 2015'te vizyona giremiyor.

Filmin yapımcısı Jerry Bruckheimer, senartist Jeff Nathanson'ın yazmayı henüz bitiremediği için, filmin ertelendiğini açıkladı. Yapımcı şirket Disney’den ise resmi açıklama gelmedi.

'Maskeli Süvari' etkisi

Kararın Disney’in son yapımı 'Maskeli Süvari' filminin gişedeki başarısızlığının ardından alması dikkat çekiyor. Hollywood Reporter’ın haberine göre, Disney yeni bir krizle karşılaşmamak için filmin bütçesini 200 milyon doların altında tutmak istiyor. Ancak yönetmenliğini Joachim Ronning ve Espen Sandberg üstlendiği filmin sadece stüdyo masrafları 190 milyon doları geçiyor.

Serinin önceki filmleri gişede parladı

Karayip Korsanları serisinin 2011'de gösterime giren 4. filmi, "On Stranger Tides (Gizemli Denizlerde)", tüm dünyada 1 milyar dolarlık gişe başarısı yakalamıştı.

Serinin ilk filmi "The Curse of the Black Pearl (Siyah İnci'nin Laneti)", 2003'te gösterime girmiş ve Depp'e "Screen Actors Guild", "MTV Movie" ve "Empire" ödüllerinin yanı sıra Altın Küre, BAFTA ve Oscar adaylıkları getirmişti.

2006'da yayınlanan "Dead Man's Chest (Ölü Adamın Sandığı)", 1 milyar dolar barajını en hızlı geçen film olmuştu. Film aynı zamanda, "Titanic" (1997) ve "The Lord of the Rings: The Return of the King (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü)" (2003) filmlerinin ardından en çok hasılat yapan üçüncü film seçilmişti.

Serinin üçüncü filmi "At World's End (Dünyanın Sonu)", 2007'de gösterime girmiş ve 962 milyon dolar ile gelmiş geçmiş en çok kazanan altıncı film olmuştu.

Altıncı film de yolda!

Erteleme haberi serinin hayranlarını üzse de, Johnny Depp'in başrole devam edecek olması ve Walt Disney Pictures'ın, beşinci filmin ardından hemen altıncı filmi de çekmek niyetinde olduğunu açıklaması, sevindirdi.