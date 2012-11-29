Karayılan'ın kitabı Yunanistan'ı karıştırdı

PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın yazdığı "Bir Savaşın Anatomisi" kitabının Yunanca çevirisi basıldı. Kitabın tanıtımı Yunan Savunma Bakanlığı'na ait 'Savaş Müzesi'nde yapılınca, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Murat Karayılan ’ın Yunanca’ya çevrilen kitabının tanıtımının Savunma Bakanlığı’na bağlı müzede yapılmasının ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı “ PKK terör örgütü” uyarısı yaptı ve bu nedenle de kitabın tanıtımının devlete ait bir mekanda yapılmasını doğru bulmadığını açıkladı.

Hürriyet ’ten Yorgo Kırbaki’nin haberine göre Abdullah Öcalan ’ın yakalanmadan önceki Yunanlı koruması, eski ajan Savvas Kalenderidis, Öcalan’ın Yunanistan’a getirilişinden sonra Kenya ’ya götürülmesinde ve Nairobi’deki Yunan Büyükelçiliği rezidansında gizlenmesi sürecinde korumasını üstlenmişti. Kalenderidis, Öcalan yakalandıktan bir süre sonra mensubu olduğu Yunan İstihbarat Teşkilatı’ndan (EYP) istifa etti ve “Öcalan’ın Teslimi” adlı bir kitap yazdı.

Siyasete atılma teşebbüssünde başarılı olamayan Kalenderidis son olarak Karayılan’ın kitabını tercüme etti.

Savaş Müzesi’nde yapılan tanıtıma ana muhalefetteki Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) partisi lideri Aleksis Tsipras’ın diplomatik danışmanı büyükelçi Yorgo Aifantis’in yanısıra emekli bir büyükelçi, emekli bir korgeneral ve iki üniversite öğretim üyesi konuşmacı olarak katıldı.

Kalenteridis, kitabın tanıtımını “Yunan-Kürt ilişkilerinin yeniden ısıtılması için bir başlangıç” olarak niteledi.

‘Samaras'tan döndü’ iddiası

Edinilen bilgilere göre, Türkiye ’nin Atina Büyükelçiliği Yunan Dışişleri Bakanlığı nezdinde bu duruma tepkisini dile getirdi.

Kalenderidis’in yazarı olduğu “Dimokratia” gazetesine göre ise Türkiye’nin müdahalesi üzerine, tanıtımın Savaş Müzesi’nde değil de Hilton Oteli’nde yapılması gündeme geldi. Gazete, konunun Yunanistan Başbakanı Andonis Samaras’a kadar gittiğini ve Başbakanlık'tan, “Nasıl programlanmışsa öyle yapılsın” talimatı verildiğini ileri sürdü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dimitris Delavekuras ise aynı gazeteye açıklamasında, “Dışişleri söz konusu kitabın tanıtımına hiç karışmadı. PKK, AB ve Yunanistan’ın kararıyla terör örgütü olduğundan, karışması da söz konusu olamazdı. Bu açıdan, kitabın Yunan devletine ait bir mekanda tanıtılması doğru olmadı” dedi.