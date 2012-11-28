Karayılan'dan Erdoğan'a yanıt: Gündemimizde silah bırakmak yok

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’Silah bırakılması halinde PKK’lıların başka ülkeye gedebileceği’ sözlerine gündemlerinde silah bırakmanın bulunmadığını aksine daha çok silahlanmak istedikleri yanıtını verdi.

Karayılan PKK’nın 34. kuruluş yıldönümü ile ilgili açıklama yaparken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, ’PKK’lıların silah bırakmaları halinde başka ülkelere gidebilecekleri’ yönündeki açıklamalarına da yanıt verdi.

Karayılan açıklamasında şunları söyledi: "Gündemimizde silah bırakmak yok. Ama Türkiye 'Silahları bırakalım sorunu diyalog ile çözelim' derse, bizde 'hay hay' deriz ve böyle bir çözüme var olduğumuzu belirtiriz. Bugün Ortadoğu çok karışık, biz niye silah bırakalım. Biz ne için silah aldık, bugün niye bırakalım. Bugün Suriye Kürtleri önceden yaşananları tahmin etmeyip, silahlanmayıp savunma gücünü kurmasaydı perişan olurlardı. Böyle bir durumda biz niye silah bırakalım" şeklinde konuştu.

Silah bırakma şartlarını da açıklayan Murat Karayılan, "Bugün Türkiye dese ki, 'Bugüne kadar Kürtlere baskı yaptık, zulum yaptık. Gelin silahları barakalım sorunu diyalog ile çözelim' derse, biz de 'hay hay' deriz ve böyle bir çözüme var olduğumuzu belirtiriz" dedi.