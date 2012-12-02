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Karayılan: Sakık TSK operasyonunda yer aldı

Murat Karayılan''ın 'Bir savaşın anatomisi' adlı kitabında ilginç iddialar yer aldı

02 Aralık 2012 12:11

PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Ocak 2007 yılında kaleme aldığı, 550 sayfalık "Bir Savaşın Anatomisi" adlı kitabında, Şemdin Sakık’ın 1998’deki operasyonun koordinatörü olan 2. Ordu Komutanı’nın yanında yer aldığını iddia etti.

Karayılan kitapta, PKK 30 yıllık eylem stratejisini ve ideolojisini anlatıyor. Karayılan'ın kitabından bazı ilginç noktalar şöyle:

- "Bir PKK’lının yıllık maliyeti 600-700 dolar civarında (silah, cephane, elbise, ayakkabı, eğitim, yemek. Toplumda yaşayan bir insan bu kadar parayla geçinemez."

- "Türklerin planladığı ve uygulamaya koyduğu Kürdistan Kurtuluş Cephesi’nin dağıtılması ve yok edilmesi planının tüm bu safhalarında, 1998’de, kod ismi Zeki olarak bilinen Şemdin Sakık faktörü rol oynadı. Hatta, bazı operasyonlarda yer aldığına dair bilgiler var. Somut bazı bilgilere göre, 11 Nisan 1998’de operasyonun koordinatörü olan 2. Ordu komutanının yanında yer aldı ve bizim için her türlü bilgiyi verdi."

- "Bazıları 1994'ü tamamen yok olma yılı olarak sunmaya çalıştılar."

- "1994’te verdiğimiz kayıplar ve bu yıldaki mücadelemizin sonucunun doğru değerlendirilmemesi, 1995'in de sorunlu olmasının temelini oluşturdu."
 

Türk subaylar Atina’daydı


Murat Karayılan’ın kitabın tanıtımının yapıldığı 28 Kasım Çarşamba günü Türk Genelkurmay Başkanlığı’ndan bir heyetin Atina’da bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum, tanıtımın zamanlaması ile ilgili "ilginç tesadüf" yorumunu beraberinde getirdi.

Edinilen bilgilere göre Ankara ile Atina arasında son dönem her alanda olduğu gibi, askerî alanda da işbirliği ve temaslar planlandığı üzre seyrederken bu çerçevede Türk ordusundan bir heyet 26-29 Kasım arası Atina’da Yunan Genelkurmayı tarafından ağırlandı. Yunan Genelkurmayı’nda gerçekleştirilen görüşmelerde, iki ülke arasında askeri alanda oluşturulan “Güven Arttırıcı Önlemler” çerçevesindeki etkinliklerin 2013 yılı programlaması ele alındı.

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