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Karayılan, PKK'nın öldürdüğü doktor ve 13 yaşındaki Fırat için özür diledi

'Abdullah Biroğlu olayına ilişkin soruşturma yaptık'

03 Eylül 2015 18:58

KCK Yürütme Konseyi üyesi ve örgütün silahlı kanadı HPG'nin lideri Murat Karayılan, Diyarbakır-Lice karayolunda dur ihtarına uymayan doktor Abdullah Biroğlu’nun yol kesen PKK üyelerince vurulması ve 13 yaşındaki Fırat Sinpil'in Silvan'da yola döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili ailelerinden özür diledi. Karayılan, "Sinpil ve Biroğlu'nun ailesi bilmeli bu temamen kazadır. Üzüntümüzü paylaşıyoruz. HPG özür diliyor" dedi.

Karayılan'la görüşen Stêrk TV'den Amed Dicle'nin kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımları şu şekilde:

 

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