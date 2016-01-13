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Karayılan: Operasyonları durdurun, sükunet sağlansın

"AKP ve devletinin saldırganlığı ve kalleşliği güçlü olmasından değil, korkudandır"

13 Ocak 2016 20:47

Doğu ve güneydoğudaki operasyonları değerlendiren KCK Yürütme Kurulu Üyesi Murat Karayılan, "Evet, doğrudur, Kürtler Türkiye ile birlikte yaşamak istiyor ama artık köle olarak değil, özgür bir şekilde yaşamak istiyor. Demokratik özerklik bunu projesidir. Kabul edeceklerse böyle edecekler, etmiyorlarsa Kürtler de kabul etmeyecek. Şimdi 'nasıl olacak' diye soruyorlar. Operasyonları durdurun, sükunet sağlansın" dedi.

AKP'nin bölgedeki politikalarını eleştiren Karayılan, "AKP ve devletinin bu saldırganlığı ve kalleşliği onların güçlü olmasından kaynaklı değildir. Korkunun ifadesidir. Kürt toplumundan korkuyorlar. Halktan korkuyorlar. Ortadoğu'daki ilerlemelerden korkuyorlar" diye konuştu.

 

"Herkes bilmeli ki, onların kanı yerde kalmayacak; intikamları alınacak"

 

"Ortadoğu yeniden dizayn ediliyor. Türk devleti, Kürtlerin bu dizaynda yer almasından korkuyor" diyen Murat Karayılan'ın Stêrk TV'ye yaptığı açıklamaların öne çıkan bölümleri şöyle:

"Herkes bilmeli ki, onların kanı yerde kalmayacak.  İntikamı alınacak. Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin kanı yerde kalmayacak. Herkes bunu bilmeli. İntikam alınacak. Kürt halkı bu kanı yerde bırakmayacak. Artık kimse Kürtleri ezemeyecek ve teslim alamayacaktır.

Türkiye yöneticileri şunu iyi bilsin: Kürtler eski Kürtler değil. Evet, doğrudur, Kürtler Türkiye ile birlikte yaşamak istiyor ama artık köle olarak değil, özgür bir şekilde yaşamak istiyor. Demokratik özerklik bunu projesidir. Kabul edeceklerse böyle edecekler, etmiyorlarsa Kürtler de kabul etmeyecek. Şimdi 'nasıl olacak' diye soruyorlar. Operasyonları durdurun, sükunet sağlansın.

Halkımız ve dostlarımızın şunu bilmesi gerekir: AKP ve devletinin bu saldırganlığı ve kalleşliği onların güçlü olmasından kaynaklı değildir. Korkunun ifadesidir. Kürt toplumundan korkuyorlar. Halktan korkuyorlar. Ortadoğu'daki ilerlemelerden korkuyorlar. Korkularından bu vahşete başvuruyorlar. Ama bu çaresizliktir. Çökecekler, mahkum olacaklar.

Eğer süreçte başarırsak, önümüzde özgürlük vardır. Herkesin sorumluluklarına sahip çıkması, yanlışları ve eksikliklerini görerek değişmesi gerekiyor. Artık sadece biz değil, toplum ve herkes sorumluluklarına ve görevlerine sahip çıkmalı.

Bahar olduğunda darbe yiyeceklerini biliyorlar. Halkımız şunu bilsin, bahar olduğunda darbe yiyecekler. Onlar da biliyor bunu. Ama halkımız direnmeli."

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