Belçika'nın Brüksel kentinde devam eden Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) 15’inci Genel Kurulu'na yazılı bir mesaj gönderen PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, "İçinden geçtiğimiz süreç özgür Kürdistan’ı kurma sürecidir. Onun için her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacımız var” dedi. Karayılan, "Kuzey Kürdistan’daki demokratik özerklik ilanı, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi içinde yeni bir aşamanın da başlangıcı oldu. Bu süreç büyük başarıların süreci, özgür Kürdistanı kurma sürecidir" ifadelerini kullandı.

ANF'de yer alan habere göre, Murat Karayılan'ın Kürdistan Ulusal Kongresi'nin (KNK) 15’inci Genel Kurulu'na gönderdiği mesaj şöyle:

"Beni KNK üyeliğine laik gördüğünüz için Hazırlık Komitesi ve KNK üyelerine teşekkür ediyorum. Kürdistan Özgürlük mücadelesi içerisinde, Apocu bir fedai olarak yer alıp Demokratik Ulusal Birliğin prensiplerini uygulayacağıma, Özgür, demokratik ve başarılı Kürdistan için tüm gücümle mücadele edeceğime dair tüm kutsal değerlerim üzerine söz veriyorum.

"Bu süreç büyük başarıların süreci, özgür Kürdistanı kurma sürecidir"

Derin sömürgeci güçlerin konseptleriyle oluşan DAİŞ çetele üyelerinin Şengal’deki katliamına karşı, Başur ve Rojava Kürdistan’ındaki halkımızın direnişi, tüm dünyada ses getirdi. Rojava devriminin başarısı ve Kuzey Kürdistan’da 7 Haziran seçim zaferi, düşmanlarımızı çıldırttı. Onun için halkımıza ve mücadelemize karşı genel saldırı ve savaş başlattılar. Halkımız Kuzey Kürdistan’da, Türk devleti ve AKP hükümetinin işgal politikalarına karşı, yeni bir süreç başlattı. Özellikle Kuzey Kürdistan’daki demokratik özerklik ilanı, Kürdistan Özgürlük Mücadelesi içinde yeni bir aşamanın da başlangıcı oldu. Bu süreç büyük başarıların süreci, özgür Kürdistanı kurma sürecidir. Düşmanın saldırılarına karşı, Önder Apo’nun İmralı’daki direnişi, şehirlerde halkımızın direnişi, Kürdistan dağlarında gerillamızın direnişi yükseliyor. Devrimimizin direniş ve yürüyüşü başarı için yola çıktı. Kuzey Kürdistan’da başlayan atılım, sadece bir parça için değil tüm Kürtlerin özgürlüğü içindir. Bu aynı zamanda Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin de demokratikleşmesi için önemli bir role sahiptir. İnanıyorum ki değerli kongre üyeleri, bu konuda tartışıp önemli sonuç ve kararlara gidecekler.

Böylesi önemli bir süreçte kuşkusuz halkımızın her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacı var. Yine böylesine tarihi bir süreçte, hem halkımızın atılımının başarıya ulaşması, hem de ulusal birliğin tamamlanması için inanıyorum ki, KNK rolünü oynayacak ve önemli bir çalışmaya imza atar.”