Karayılan: Diyarbakır Cezaevi'nden firar eden 6 mahkûm Kandil'e geldi

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden altı PKK'lı mahkumun Kandil'e ulaştığını iddia etti.

Diyarbakır’ın Karapınar ilçesindeki cezaevinden altı mahkûmun firar ettiği, 6 Mart sabahı yapılan sayımla ortaya çıkmış, firari mahkûmların 'terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık' suçlarından tutuklandığı belirtilmişti. Bir radyonun canlı yayınına bağlan Karayılan, cezaevinden firar eden 6 tutuklunun Kandil'e ulaştığını öne sürerek, “Altısı da sapasağlam bir şekilde özgürlük alanlarına ulaştılar” dedi.

5 metrelik duvarı yatak çarşaflarıyla aşmışlardı

'Yüksek güvenlikli' cezaevinden firar eden mahkumların bitişik 2 koğuşta kaldığı ve havalandırmaya çıktıkları yerde yatak çarşaflarını birbirine bağlamak suretiyle 5 metre yükseklikteki duvarı aştıkları ve sürünerek kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Mahkumların gece görüş mesafesinin daha düşük olduğu yağışlı havayı seçtiği belirtilmişti.