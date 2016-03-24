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Karayılan: Diyarbakır Cezaevi'nden firar eden 6 mahkûm Kandil'e geldi

'Yüksek güvenlikli' cezaevinden firar eden mahkûmların, yatak çarşaflarıyla duvarı aştıkları ortaya çıkmıştı

24 Mart 2016 14:49

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden altı PKK'lı mahkumun Kandil'e ulaştığını iddia etti.

Diyarbakır’ın Karapınar ilçesindeki cezaevinden altı mahkûmun firar ettiği, 6 Mart sabahı yapılan sayımla ortaya çıkmış, firari mahkûmların 'terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık' suçlarından tutuklandığı belirtilmişti. Bir radyonun canlı yayınına bağlan Karayılan, cezaevinden firar eden 6 tutuklunun Kandil'e ulaştığını öne sürerek, “Altısı da sapasağlam bir şekilde özgürlük alanlarına ulaştılar” dedi.

 

5 metrelik duvarı yatak çarşaflarıyla aşmışlardı

 

'Yüksek güvenlikli' cezaevinden firar eden mahkumların bitişik 2 koğuşta kaldığı ve havalandırmaya çıktıkları yerde yatak çarşaflarını birbirine bağlamak suretiyle 5 metre yükseklikteki duvarı aştıkları ve sürünerek kaçtıkları ortaya çıkmıştı. Mahkumların gece görüş mesafesinin daha düşük olduğu yağışlı havayı seçtiği belirtilmişti.

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