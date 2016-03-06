Diyarbakır'da 6 mahkûm firar etti

Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden 6 mahkum firar etti. Firari mahkumlar arasında Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan 3 yıl önce tünel kazarak firar ettikten sonra yakalananların da yer aldığı öğrenildi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Kayapınar ilçesindeki Diyarbakır D Tipi Ceza İnfaz Kurumunda bu sabah yapılan sayımda 6 mahkumun olmadığı fark edildi. 'Terör örgütüne üye olmak, yardım ve yataklık' suçlarından cezaevinde bulunan mahkumların firar etmesiyle ilgili araştırma başlatıldı.

Firari mahkumlar arasında Bingöl M Tipi Ceza İnfaz Kurumundan 25 Eylül 2013'te tünel kazıp firar ettikten sonra yakalananların da yer aldığı öğrenildi.

"İsimleri belli oldu" iddiası





Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 6 PKK'lının firarıyla ilgili sosyal medyadaki çeşitli hesaplarda kaçanların kimlikleri paylaşıldı. Buna göre 6 PKK'lıdan 3'ünün, 25 Eylül 2013 tarihinde Bingöl M Tipi Cezaevi'nden tünel kazarak kaçan 18 kişiden yakalananlar arasında bulunan Diyar Kaydu, Osman Kılıç ve Devrim Kavak olduğu ileri sürüldü. Diğer 3 firarinin kimliğinin de Ulaş Arslan, Beşir Arcagök ve Ramazan Arslan olduğu yer aldı.





Firar edenlerin fotoğrafları ve katıldıkları eylemler de sosyal medyadaki bazı hesaplardan paylaşıldı. Kaçanlar arasında bulunduğu belirtilen Beşir Arcagök'ün, Diyarbakır- Silvan karayolunda polis servis aracına yönelik düzenlenen ve 6 polisin yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra çıkan çatışmada yaralı yakalandığı belirtildi.

Nasıl kaçtılar?

PKK'lıların çok sıkı korunan Diyarbakır D T Tipi Kapalı Cezaevi'nden nasıl kaçtıkları ve kimlikleriyle ilgili yetkililer henüz açıklama yapılmadı.

Olayın ortaya çıkması üzerine Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy ile Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, cezaevine gelerek incelemelerde bulundu, ancak akşam saatlerine kadar açıklama yapmadı. PKK'lıların ya havalandırma tünelini kullanarak ya da dışarıdan da yardım alıp cezaevi duvarından kaçtıkları iddiaları ortaya atıldı.

Firarilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılırken, çevre il ve ilçelerdeki güvenlik birimlerine de bilgi verildi.