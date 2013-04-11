Karayılan: Hızlı karar vermek için bizden bir grup neden İmralı’ya gitmesin?

"Çözüm sürecine ilişkin İmralı’yla iletişimin ağır işlediğini" belirten KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, "daha geri çekilme kararını vermediklerini" söyledi. Karayılan, “Çözüm sürecinde Güney Afrika gibi bir tarz olmalı. Hızlı karar alabilmemiz için ihtiyaç olursa neden bizden de bir grup İmralı’ya gitmesin ki?” dedi.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, Türkiyeli, bölgesel ve uluslararası basın kuruluşları Murat Karayılan ile görüşme yapmak için başvurdu. "Tüm taleplere yanıt veremediklerini, şu ana kadar başvurulardan ancak bir kısmının talebine olumlu yanıt verebildiklerini" aktaran Enformasyon Bürosu, "Kimi kuruluşlara verilen randevuları ise yoğunluk nedeniyle iptal etmek zorunda kaldıklarını" bildirdi.

ABD’den New York Times, İngiltere’den The Indipendent, İsveç Radyosu, Danimarka Radyosu, Ortadoğu’dan Al Cezire TV, Mısır Gazetesi Al Misir Al Yewm, Lübnan’dan Al Etejah TV, Karayılan’ın son dönemde demeç verdiği basın kuruluşları arasında.

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Ronahî Serhad, dünyanın tanınmış basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ateşkes sürecine ilişkin soruları yanıtlayan Karayılan, "’93 yılından beri bu son ateşkes hariç 8 kez ateşkes ilan ettiklerini belirtti, son olarak Oslo süreci olarak bilinen süreçte İmralı’yla görüşmeler yapıldığını" anlattı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karayılan, daha geri çekilme kararını vermediklerini ve İmralı’yla iletişimlerinin ağır işlediğini vurguladı.

Karayılan, gazetecilerin soruları üzerine çözüm için Öcalan’la iletişimde olmaları gerektiğini vurgulayarak ‘ihtiyaç olursa neden bizden de bir grup İmralı’ya gitmesin ki’ dedi. Karayılan; “Biz hareket olarak sorunu aşmak ve süreci ilerletmek istiyoruz. Akil İnsanlar Komisyonu yetersiz de olsa kuruldu. Meclis Komisyonu için başvuru oldu. Bunu hareket olarak tartışacağız. Biz, süreci tıkatma değil geliştirme yanlısıyız. Ancak Önderlik’le irtibata geçmemiz 15-20 gün sürüyor. Önderliğin yanına gitmek için heyet Adalet Bakanlığı’na başvuruyor, Bakanlık ise Başbakanlığa gidiyor. Oradan izin çıkarsa heyet Önderliğin yanına gidiyor. Ardından bize geliyor. Biz ise gelen mesajlar üzerine fikirlerimizi belirtmek istediğimiz zaman, heyet tekrardan Adalet Bakanlığı’na başvuruyor ve o da yine Başbakanlığa gidiyor. Bu da sürecin çok yavaş işlemesine neden oluyor. Çözüm sürecinde Güney Afrika örneği gibi bir tarz olmalı. Önderliğimiz tecrit altında olduğu sürece sağlıklı iletişim gelişmiyor. Mandela örneği gibi olursa hızlı karar alınabilir. Daha hızlı olunmalı. Hızlı karar alabilmemiz açısından ihtiyaç olursa neden bizden de bir grup İmralı’ya gitmesin ki?” diye konuştu.