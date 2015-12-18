Karayılan: AKP Kürt halkını ezmek, köleleştirmek istiyor; yaşanan artık iç savaştır!

Güneydoğudaki birçok il ve ilçede ilan edilen sokağa çıkma yasaklarını ve güvenlik güçlerinin operasyonlarını değerlendiren PKK Yürütme Konseyi Üyesi Murat Karayılan, "Türk devleti, AKP devleti Kürt halkını iradesizleştirmek istiyorlar. Kürt halkını ezmek, köleliği kabul ettirmek istiyorlar. Kürt halkının özerlik talebinde bulunmamasını, teslim olmasını istiyorlar. AKP devleti savaşı bu amaç ile başlattı. Gittikçe bu savaşı derinleştiriyorlar. 14 Aralık'tan sonra bu savaş yeni bir düzeye ulaştı. Artık iç savaş haline geldi" dedi.

Yaşananların 90'lı yıllarla kıyaslandığını ancak bunun doğru olmadığını bellirten Murat Karayılan, "Bu süreç, 1925, 1930, 38 dönemlerine benziyor. Nasıl ki halkımız Dersim'de özerkliğini savunmak istediğinde Türk devletinin yönelimiyle karşılaştı ve devlet tarafından ezildi, şimdi de durum böyledir" ifadelerini kullandı.

"Hendek saldırı değildir; Medine'de Hz. Muhammed de hendek kazdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hendekler konusundaki açıklamalarını da eleştiren Karayılan, "İki de bir ‘hendek hendek’ diyenlere diyoruz; bu hendekler savunma içindir. İrade savunması içindir. Hendek saldırı değildir. Medine de Hz. Muhammed de hendek kazdı, savunma için hendek kazdı. Kendisini zalim imparatorluklara karşı savunmak isteyen herkes tarih boyunca hendek kazmıştır, kale yapmışlardır. Ve kendisini böyle savunmuştur. Kürt halkı artık iradesini Türk devletine ve AKP polisine teslim etmek istemiyor. Zulüm yapıyor, tutukluyor. Bu hendekler, zulme karşı tedbirdir. Hendeklerin olmadığı yerde, örneğin bugün basında yer aldı; Mersin'de Akdeniz'de Belediye Eşbaşkanı dahil 53 kişiyi tutuklamışlar. Her tarafta tutuklama var. Bu hendekler olmasaydı şu an binlerce Kürt genci zindanlara tıkamış olacaklardı" diye konuştu.

"Sivil Kürt gençleri silah kaldırarak, hendek kazarak direniyor"

HPG’lilerin şehirlere indikleri yönündeki iddiaları da yalanlayan Karayılan, şöyle devam etti:

"AKP devleti halkımıza yönelik saldırılarını meşru göstermek için gerillanın dağdan indiğini, şehirlere girdiğini ve bazı YDG-H'lilerin olduğunu ve bizde kırmak istiyoruz, diyor. Bu doğru değildir. HPG bu savaşa katılmamıştır. HPG resmi bir şekilde bu sürece dahil olmamıştır. Bunun herkes tarafından iyi bilinmesi gerekiyor. Orada sivil Kürt gençleri silah kaldırarak, hendek kazarak direniyor. Halkımız direniyor."