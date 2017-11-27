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Karayel-SU atış testlerine başlıyor

Tolga Özbek / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Taktik İnsansız Hava Aracı Karayel’in yeni modeli Karayel-SU önümüzdeki yıl ocak ayı içinde atış testlerine başlayacak

27 Kasım 2017 14:50

Tolga Özbek / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – Taktik İnsansız Hava Aracı Karayel’in yeni modeli Karayel-SU önümüzdeki yıl ocak ayı içinde atış testlerine başlayacak. Taşıma kapasitesi artırılan ve yeni kanatlara sahip İnsansız Hava Aracı, Roketsan tarafından geliştirilen mühimmatları test edecek.
Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel-SU, ilk olarak geçtiğimiz mayıs ayında ilk olarak İDEF Savunma Fuarı’nda sergilenmişti. Ortadoğu pazarına Dubai’de yapılan havacılık fuarında tanıtılan sistem, bölge ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor.
Karayel’in kanatlarının uzatılması ve faydalı yük kapasitesi 120 kilograma çıkartılması ile tasarlanan Karayel-SU, kanatlarının altındaki toplam dört noktada silah taşıyabiliyor. İnsansız Hava Aracı, 50 kilogram ağırlığındaki özel kamera sistemi ile altı bin metrede 30 saat uçabiliyor.
(Fotoğraflı)

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