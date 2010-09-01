-KARAYEL DENİZ ULAŞIMINI AKSATIYOR İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - Marmara Denizi'ndeki hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Bandırma-Yenikapı arasındaki hızlı feribot seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'den (İDO) alınan bilgiye göre, saat 12.30'da hareket etmesi gereken Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferinin hava muhalefeti ve karayel nedeniyle yapılamadığı, aynı gerekçeyle Bandırma'dan saat 15.30'da Yenikapı'ya hareket etmesi gereken hızlı feribot seferinin de iptal edildiği bildirildi.