Karayalçın'ın amacı CHP liderliği

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Murat Karayalçın’ın gayesi belediye başkanı olmak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’ne Genel Başkan olmaktır” dedi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Odası’nın Olağanüstü Genel Kurulu’ndan çıkışta, gazetecilerin yerel seçimlere yönelik sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin “CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın’a başkan seçilememesi halinde istifaya davetine karşılık alıp almadığını” sorması üzerine, Gökçek, şunları söyledi: “Aldım. Fantezi olarak olmuş. Bu nasıl fantezi ise. İnsanların belli bir şeyden korktuğu zaman vermiş olacağı cevapların net bir göstergesi bu, başka bir şey değil. Şimdi ben teklif ediyorum. Ben siyaseti bırakacağım arkadaş. Siz de bu rizikoyu göz önünde bulundurabiliyorsanız, haydi bakalım ’hodri meydan’ diyorum. O ’fantezi’ diyor. Kendine güvenen insan fantezi demez, ’Ben buradayım’ der. Karayalçın’ın niyeti belediye başkanı seçilmek falan değil. O da seçilip seçilemeyeceği bilemiyor. O da anket yaptırıyor ve aradaki oy farkını biliyor. Onun gayesi belediye başkanı olmak değil, Cumhuriyet Halk Partisi’ne Genel Başkan olmaktır. CHP’ye kapağı da attı şimdi. Böyle bir iddiaya da gidemez. Çünkü belediye başkanlığında Karayalçın’ın kesinlikle iddiası yok. İddiası olan kişi benim gibi derki, ’ya arkadaş ben siyaseti bırakırım’. Siyasi iddiada ’fantezi’ olur mu? Böyle bir iddiadan kaçan kişi daha peşinen mağlubiyeti kabul etmiş demektir.”Anlayamadığı başka konular da olduğuna işaret eden Gökçek, şunları kaydetti: “Önder Sav, Baykal’ın Sayın Karayalçın’ı kabulünden bir gün önce, ’Bize ihanet edenler bu partinin kapasından içeri giremezler’dedi. Baykal da ’Sen kim oluyorsun Önder Sav? Otur yerine. Karayalçın’ı kabul ediyorum’. Benim sözlerim etkisini gösterdi. Bugüne kadar Önder Sav yönetiyordu. Baykal, ’Ben burada varım, ben idare edeceğim’dedi. Çok açık Baykal, Önder Sav’ı yok saydı.”Bir gazetecinin, “Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıklamasını nasıl değerlendirdiğini” sorması üzerine Gökçek, herkesin aday adayı olabileceğini söyledi. Gökçek, “Sen de adayı aday olabilirsin. Hiçbir mahsuru yok. Ha Turgut Altınok, ha sen olmuşsun fark etmez, yani herkes olabilir. Hayırlı olsun” dedi.