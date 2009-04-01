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Politika

Karayalçın'dan sert eleştiri

CHP Ankara adayı Murat Karayalçın: Seçim çalışmalarında gayrimeşru ve ahlak dışı yöntemler kullanıldı

01 Nisan 2009 03:00

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, “Seçim çalışmalarının en üzüntü verici yanı gayrimeşru ve ahlak dışı yöntemlerin kullanılması olmuştur” dedi.

Karayalçın, yaptığı açıklamada, bilimsel bir içerik taşıması gereken kamuoyu yoklamalarından bazılarının yanlı sonuçlar vererek propaganda aracı haline dönüştürüldüğünü iddia etti. İlgili mercilerin bunlara müdahale etmemeleri ya da edememelerinin de en az bunun kadar üzücü olduğu değerlendirmesinde bulunan Karayalçın şunları kaydetti:
“Tüm bunların sonucu olarak seçmenler bazen kendi partilerinin aleyhine olacağını bile düşünmeden, gayrimeşru, gayriahlâkî ve tümüyle gerçek dışı propagandaların ve kimi anketlerin etkisinde kalarak oylarını başka partilerin adaylarına kullanabilmişlerdir.

Sayım sırasında elektrik kesintilerinin yaşanması ve o arada veri tabanının çökmesi bir başka ciddi olumsuzluk olarak yansımıştır. Sayın Başbakan elektrik kesintilerinin Enerji Bakanlığından kaynaklanmadığını açıkladığı için, bu kesintilerin nereden kaynaklanmış olduğu hala yanıtlanmamış bir soru olarak ortada durmaktadır.”

Karayalçın, seçilenlerin yeni dönem çalışmalarını kampanya süresince ileri sürülen iddia ve eleştirileri dikkate alarak yapmalarını umut ettiğini belirterek, “Her şeye karşın seçim sonuçlarının sevgili Ankara’mız için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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