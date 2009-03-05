Karayalçın’dan kartlı yardım

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Karayalçın, yoksula yardımın 'sepetle, çuvalla' olmaması gerektiğini savunarak, 'Biz, halkın talebi doğrultusunda olacak kart sistemini öngörüyoruz' dedi.



Karayalçın, Atılım Üniversitesi'nde verdiği konferansta, belediye başkanı seçilmesi halinde, öğrencilerin daha ucuz ulaşım imkanına kavuşabilmeleri için metro ve otobüs bilet fiyatlarının yüzde 50 ucuzlatılacağını, üniversite kampüslerine hizmet veren belediye otobüslerinin sayısının artacağını belirtti.



Sosyal projelere çok büyük önem verdiklerini ifade eden Karayalçın, seçimi kazanırsa 25 bin kişiye istihdam yaratacaklarını, iş konusunda kadınlara, gençlere ve engellilere öncelik vereceklerini kaydetti.



Karayalçın, 90 bin aileyi yoksulluk sınırının üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Sosyal projelerimizle yoksulluğa son vereceğiz. Bu iki proje için maliyet 500 milyon TL'dir. Bunları da belediye olanakları içinde sağlayacağız. Ankara'da yoksulluğa ve yoksulluğun istismarına son vereceğiz" dedi.



"Hemşehrilik geliri" ile "25 bin kişiye iş" gibi sosyal projelerin Ankara'da yoksulluğu bitireceğini, yönetimin, denetimin saydamlaştırılması, kent halkının yönetime katılmasını sağlayacak düzenlemeler planladıklarını anlatan Karayalçın, başkentin bütün ilçe belediye başkanlarını sürekli ve düzenli olarak "Başkanlar Kurulu" adlı bir platformda bir araya getireceğini bildirdi.



‘Acil tedavi planı’



Karayalçın, yoksula yardımın "sepetle çuvalla" olmaması gerektiğini savunarak, "Biz, halkın talebi doğrultusunda olacak "kart sistemi"ni öngörüyoruz" dedi.



Ankara için hazırladıkları "Acil Tedavi Planı"nda, öncelikli olarak Kızılırmak suyunun arıtılmasını hedeflediklerini belirten Karayalçın, Gerede Havzası'na yatırım yapılmamasını da eleştirdi. Karayalçın, "Gerede Havzası'ndaki su, uzmanlara göre en yüksek kaliteli su kaynaklarından birisidir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 2003 yılında belediyeye 'Gerede Havzası'ndaki suyu dereye sokacaksın' demesine rağmen, bu yatırım yapılmamıştır" diye konuştu.



Murat Karayalçın, seçilirse başkentin tüm sokaklarının imar durumlarının belediye internet sitesinde yayımlanacağı kaydederek, projesini şöyle anlattı:



"Kendi sokağınızdaki imar durumunu anlayacağınız bir Türkçe ile internet sitesinde göreceksiniz. Bu, imar konusunda rant oluşmasına ve plan değişikliklerine karşı düşünülebilecek önemli bir çözüm olacaktır. Bu, önemli bir meydan okumadır. Belediye Meclis toplantıları radyo ve televizyonlardan yayınlanacaktır. Belediye harcamaları saydamlaştırılacaktır."



Kentin iktisadi fiziki dengesi



Seçilmesi halinde öncelikle Ankara'nın "bozulan iktisadi ve fiziki dengesini yeniden sağlayacaklarını" ifade eden Karayalçın, bunun için Ankaray hattının Siteler'e kadar uzatılması, Doğukent Bölgesi'nde üniversite açılması, Elmadağ civarında 700 hektar alana yine bir organize sanayi bölgesi kurulması ve Hatip Çayı Vadisi'ne yeni bir otobüs terminali öngördüklerini söyledi.



Karayalçın, bu yatırımlarla birlikte bölgedeki nüfus ve ticari hareketliliğin artacağını ve Siteler'in de eski günlerine yeniden kavuşacağını belirtti.

