Karayalçın'dan ilk açıklama: Görevimiz Gezi ruhunu canlı tutmaktır

CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Murat Karayalçın bugün görevi devraldı. İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Karayalçın, "Görevimiz Gezi ruhunu canlı tutmaktır" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın 2015 yılında yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için istifa etmesi sonrası eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın il başkanlığına atandı. Murat Karayalçın bugün düzenlenen törenle görevini devraldı.

İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, CHP PM üyesi Yasemin Öney Cankurtaran, Sera Kadıgil, Eski Bakan Mehmet Moğultay, Ali Topuz, Çetin Sosyal, Rıdvan Budak, CHP İstanbul eski İl Başkanlarıı Berhan Şimşek, Nebil İlseven, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekilli Ertuğrul Gülsever, Silivri Belediye Başkan Özcan Işıklar, Maltepe Belediye Başkan Ali Kılıç, Çatalca Belediye Başkan Cem Kara, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç, ilçe başkanları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Karayalçın, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Karayalçın ilk açıklamasında "Görevimiz Gezi ruhunu canlı tutmaktır'' dedi.