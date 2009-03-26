Karayalçın'dan Gökçek'e: Pislik!

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, “Benim adıma korsan CD'ler hazırlatılıyor, korsan internet siteleri yayına sokuluyor, korsan afişler asılıyor, korsan bildiriler dağıtılıyor. Ancak korkunun ecele faydası olmayacak” dedi.



CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Karayalçın, yaptığı açıklamada, Ankara'da bazı “malum” kişilerin seçim çalışmalarını kirlettiğini iddia ederek, şöyle dedi:



“Benim adıma korsan CD'ler hazırlatılıyor, korsan internet siteleri yayına sokuluyor, korsan afişler asılıyor, korsan bildiriler dağıtılıyor. Ancak korkunun ecele faydası olmayacak. Saçtığın pislik içinde boğulacaksın. Bir belediye başkan adayı olarak daha düzeyli bir seçim sürecinin yürütülmesi için elimden gelen çabayı ortaya koydum. Ben düzeyi korumaya çalıştıkça birileri düzeysizliği, ben ahlakı korumaya çalışırken birileri ahlaksızlığı, ben cesareti ortaya koydukça birileri korkaklığı ile ön plana çıktı. Ankara dışında hiçbir kentte bu kadar basitlik, rezillik ve düzeysizlik yaşanmamaktadır”



Açıklamasında Ankaralılara seslenen Karayalçın, söz konusu “rezillikleri” Ankaralıların bitirebileceğini ifade etti. Düzeysizlik ve kirliliğin Başkent'e yakışmayacağını kaydeden Karayalçın. “Sandığa sadece oy atmak için değil, Ankara'nın şerefi, ahlakı ve haysiyeti için gidin. Çünkü siz daha onurlu yönetilmeyi hak ediyorsunuz. Ankaralılara sesleniyorum; seçime birkaç gün kala hiçbir tahrike kapılmayın, yalana ve asılsız hiçbir dedikoduya inanmayın. Rezillikte ve yalanda sınır tanımayanların oyununa gelmeyin, Oyunuzu verin ve bütün bu oyunları sona erdirin” dedi.